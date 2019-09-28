Былые долги и супружеские измены, компрометирующие фото и погашенные судимости - за последние пять лет интернет-гигант Google, по собственным данным, получил в ЕС более 847 тысяч запросов на удаление из своей индексации более 3,3 миллиона ссылок. Сегодня каждый житель ЕС имеет право обратиться к поисковику с соответствующим требованием. Собственный закон "о праве на забвение" в интернете есть и в России. О сходствах и различиях европейского и российского законодательства - в материале DW.

Общий регламент: как "право на забвение" действует в ЕС

Первый камень в разработке европейских норм, гарантирующих "право на забвение" в интернете, был заложен 13 мая 2014 года. Именно в этот день испанец Марио Костеха Гонзалес выиграл в Суде ЕС иск против компании Google Spain, концерна Google Inc. и издательницы газеты La Vanguardia и добился того, чтобы поисковик не выдавал в ответ на запрос, содержащий его имя, ссылки на страницы газеты с информацией о том, что земельный участок Гонзалеса был когда-то продан за долги.

В мае 2018 года в Евросоюзе вступил в силу Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, или GDPR). Он дает каждому жителю ЕС право потребовать, чтобы не только поисковые машины, но и любые другие компании не выдавали ссылки на сайты с касающейся пользователя "устаревшей информацией личного характера, если она не имеет общественной значимости". Сегодня эта норма действует также в Швейцарии, Лихтенштейне, Норвегии и Исландии.

Вместе с тем в ЕС разгорелись споры о том, в какой мере отдельно взятый человек может контролировать находящуюся в открытом доступе информацию о нем. "В подобных случаях важно соблюдать равновесие между общественным интересом и правом на защиту личных данных", - отметил в беседе с DW глава представительства организации "Репортеры без границ" в Германии Кристиан Мир (Christian Mihr).

По словам эксперта, с точки зрения свободы прессы и информации, право на забвение в интернете, по сути, представляет собой "проблематичное изобретение". Ведь решение о том, где проходит граница между правом на свободный доступ к информации и правом на защиту личных данных, на сегодняшний день находится в руках частных компаний. "Обращения граждан с требованием удалить ссылки на ту или иную информацию о них рассматривает не суд, а специально созданная в каждом отдельном государстве комиссия экспертов при концерне Google", - подчеркивает Мир.

Как заставить Google удалить ссылки на сайты с личной информацией

Чтобы добиться удаления из интернета какой-либо информации о себе, жителям ЕС необходимо письменно или устно обратиться в компанию, ответственную за распространение информации. У той есть ровно месяц на изучение проблемы. Причинами для отказа в удалении информации в ЕС могут стать, например, законные обязательства по обнародованию информации, соблюдение прав на свободу слова и получение информации или важность информации для научных исследований. Несогласие с отказом удалить информацию заявитель может оспорить в суде.

Аналогично действует эта процедура и в России, где закон "о праве на забвение" в интернете действует с 1 января 2016 года. Так же, как и GDPR, российское законодательство предписывает удаление именно ссылок на сайты со спорной информацией, выдаваемой в результате поиска по ключевому слову, содержащему имя и/или фамилию определенного лица, но не самих сайтов с этой информацией. Их по-прежнему можно будет найти в интернете другими способами, например, через прямую ссылку. При этом закон не распространяется на внутренний поиск по соцсетям и является, по мнению его критиков, "борьбой с гиперссылками, а не с контентом".

Как применяют "право на забвение" в России

Если пользователь в России хочет потребовать от поисковика удалить ту или иную информацию о нем, он пишет заявление через электронную форму поискового сервиса, в котором указывает, о каком виде информации идет речь - неактуальной, потерявшей значение для заявителя, недостоверной или распространяемой с нарушением закона. К заявлению необходимо приложить все имеющиеся документы: решения судов, постановления правоохранительных органов или, например, справку о снятии судимости. После этого в течение десяти дней (а не месяца, как в ЕС) поисковик должен принять решение либо об удалении ссылки, либо об отказе, о чем он уведомляет заявителя.

При отказе пользователь в течение трех лет имеет право обратиться в суд по месту жительства с требованием обязать поисковик удалить ссылку на тот или иной сайт. Однако на этот шаг, по оценкам некоторых экспертов, идут далеко не многие россияне, ведь он связан с расходами на адвоката и прочими судебными издержками.

Леонид Калашников - депутат Госдумы от партии КПРФ и один из авторов российского закона о "праве на забвение" в интернете. По его словам, до 2016 года законодательство в области интернета в России не регулировалось никакими директивами, поэтому депутаты взяли за образец европейские нормы, основанные на решении Суда ЕС от 2014 года, "не добавив к ним ничего нового".

Как пояснил Калашников в интервью DW, обращаться непосредственно к поисковику с требованием удалить информацию - абсолютно нормально. А суд как инстанция для принятия окончательного решения является "уже второй ступенью", необходимой в случае, если у пользователя и поисковика возникают разногласия относительно необходимости удаления той или иной информации из сети.

Саркис Дарбинян - глава юридической практики РосКомСвободы и управляющий партнер Центра цифровых прав. "В эпоху всеобщего цифрового поглощения пользователям нужно хоть какое-то право на приватность, и право на забвение иногда представляется достаточно актуальным для этого", - говорит он в беседе с DW.

Однако идеальным российское законодательство в этой связи он не считает. Одно из его слабых мест, по мнению эксперта, - то обстоятельство, что решение об удалении той или иной ссылки, как и в Европе, перекладывается на плечи поисковика, а владельцы сайтов, на которых размещена спорная информация, "вычеркнуты" из этого процесса. "Они не могут обжаловать решение об удалении тех или иных ссылок, что позволяет говорить о непрозрачности процесса для всех участников", - отмечает Дарбинян. При этом в РФ закон прямо запрещает поисковикам распространять информацию об обращениях и подавших их гражданах.

Четких критериев для удаления информации в интернете нет

Другая проблема - отсутствие в российском законе четких критериев, на основании которых нужно принимать решение об удалении ссылок. "У нас нет прецедентного права. Никаких пояснений по применению законодательства пленум Конституционного суда также не выносил, - говорит юрист.-В связи с этим критики закона утверждают, что законодательство может цензурировать информацию, вычеркивая, в том числе, упоминание в сети каких-то общественно значимых событий либо общественно опасных деяний, которые были совершены теми или иными лицами".

В апреле 2019 года юристы РосКомСвободы представляли в суде интересы информационно-аналитического центра "Сова" (имеющего в РФ статус "иностранного агента"), подавшего жалобу на концерн Google из-за того, что тот удалил ссылки на сайты с информацией о конкретных лицах, осужденных за преступления националистической направленности. Однако Конституционный суд не принял к рассмотрению этот иск.

По мнению депутата Леонида Калашникова, в случаях, когда речь идет о совершении в прошлом тяжких преступлений, таких, как убийство, было бы правильнее оставлять информацию об этом в интернете на длительный срок. При этом окончательное решение относительно необходимости сохранения этих данных или их удаления должен был бы принимать суд на основании доводов, представленных экспертными комиссиями компаний, владеющих поисковиками, и представителями Роскомнадзора, считает он.

Злоупотребления "правом на забвение" в интернете

Возможности для злоупотребления "правом на забвение" в интернете существуют как России, так и в ЕС. На них указывает эксперт организации "Репортеры без границ" Кристиан Мир. "Мы считаем проблематичным сам принцип "права на забвение", - говорит он. - Ведь его могут использовать, например, представители авторитарных режимов, чтобы невыгодная для них информация больше не отображалась в сети". Именно этот аргумент принял во внимание Суд ЕС в среду, 25 сентября, когда не поддержал Французскую комиссию по информатизации и свободе (CNIL), требовавшую от концерна Google по желанию пользователей скрывать ссылки на сайты с компрометирующей их информацией не только в ЕС, но и по всему миру.

"Чего мы хотели бы достичь, так это того, чтобы Суд ЕС, учитывая право на свободу прессы, поставил под сомнение "право на забвение" в принципе, а не только ограничил область его применения, как это произошло в процессе CNIL против Google", - подчеркивает Мир в интервью DW.

По мнению российского юриста Дарбиняна, решение о необходимости удаления той или иной информации из сети в каждом конкретном случае должно приниматься индивидуально. Потому что право на информацию и право на защиту личных данных "составляют костяк цифровых прав человека в сегодняшнюю эру". И баланс между ними может быть очень хрупок.