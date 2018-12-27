Закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, указав принадлежность к Российской православной церкви, уже опубликован в №248 официального парламентского издания "Голос Украины". Об этом сообщает "Зеркало недели".
Sambūris Kijeve
© AFP / Scanpix

Таким образом, 27 декабря закон №5309 вступил в силу.

Согласно документу, религиозная организация (объединение), которая является частью другой структуры, руководящий центр которой находится в государстве, которое законом признано таким, что осуществило военную агрессию против Украины и временно оккупировало территорию Украины, обязана в своем полном названии отображать соответствующую принадлежность.

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20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России.

Позже в УПЦ МП заявили, что законопроект №5309 о переименовании церкви нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призвали президента Петра Порошенко ветировать его.

22 декабря соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко.
Украинская православная церковь Московского патриархата будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России.

Украинская правда
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