ЧП произошло в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко у ТЦ "Рост". Полицейские сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

Некоторые детали рассказал советник министра внутренних дел Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. По его данным, мужчина планировал ограбить почтовое отделение. В его руках посетители заметили предмет, похожий на пистолет. Кто-то позвонил в полицию. Экипажи приехали быстро, и злоумышленник понял, что не успевает сбежать. После этого он решил объявить, что берет заложников. С грабителем ведут переговоры.

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники, отмечает УП. Позже подъехали кинологи.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало подтвердил информацию о захвате отделения "Укрпочты" с находившимися там людьми. По его словам, злоумышленник заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. Он добавил, что "по состоянию на 15:20 (16:20 по Москве) о требованиях ничего не известно".

О личности преступника данных нет.

На месте находится начальник Харьковской областной полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.