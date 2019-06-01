Вооруженный мужчина, имя которого не называется, захватил двух женщин около пяти утра в пятницу.
Полиция приехала по вызову соседа, который слышал женские крики и мольбы о помощи. В течение трех часов полицейские вели переговоры с захватчиком через окно. Он заявил, что удерживает двоих заложниц и угрожал убить их, если полиция не уедет.
Команда переговорщиков продолжала контакты с вооруженным мужчиной, и в итоге около 8:00 он согласился сдаться в течение 10 минут. Однако тут же в квартире началась стрельба. Полиция ворвалась в помещение и обнаружила там 60-летнего мужчину и двух женщин, 34 и 38 лет, в критическом состоянии. Все трое скончались от ран на месте. В квартире найден и пистолет.
Пока неясно, был ли найденный в квартире мужчина захватчиком, и был ли он родственником двоих других жертв, сообщила агентству SDA пресс-секретарь полиции Юдит Хёдль.
Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон
Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за...
ОБСЕ увидела вооружение возле жилых домов на Донетчине
В ОБСЕ заявляют, что боевики хранят и продолжают...
В Армении задержано около 30 участников акций против Пашиняна
Протесты были организованы общественной организацией...
В Вашингтоне хотят предоставить Украине статус главного союзника США
В Палате представителей Конгресса США представили...
Российский сотрудник миссии ООН в Косово объявлен персоной нон грата
Михаил Краснощеков вместе с другим сотрудником миссии...
TOP новостей
ФОТО: в Вильнюсе отметили столетие Союза стрелков Литвы (126)
В Вильнюсе в субботу отметили 100-летие Союза стрелков...
ФОТО: в Вильнюсе учредили новую либеральную Партию свободы (54)
В субботу в Вильнюсе , в бизнес-центре К29, прошёл...
На вильнюсских остановках оборудуют до 90 новых павильонов
В Вильнюсе на остановках общественного транспорта в...
В Паланге почтили память Стасиса Повилайтиса: здесь он останется навсегда
Память жившего и творившего в Паланге Стасиса...
Настоящего лета придётся подождать до понедельника: на выходных повезёт не всем
В субботу над Литвой с запада на восток протянется...