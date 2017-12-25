Украинские власти не подтвердили эту дату. Последний обмен состоялся год назад.

О договоренности провести обмен пленными Захарченко объявил в Москве в Свято-Даниловом монастыре после встречи с патриархом московским и всея Руси Кириллом. В ней также принимал участие и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник, который сменил Игоря Плотницкого, когда тот потерял пост и уехал в Москву.

"Сегодня были обговорены последние условия, и 27 числа этого месяца произойдет обмен по формуле "306 на 74", - цитирует Захарченко РИА Новости. - Надеюсь, что украинская сторона будет придерживаться обещаний".

Речь идет о том, что власти Украины должны освободить 306 человек, а сепаратистские ДНР и ЛНР - 74.

В свою очередь, собеседник Интерфакса уточнил, что хотя дата обмена 27 декабря согласована, "Киев до сих пор свое участие в этом не подтвердил". "Украинская сторона исключила из обменных списков значительное количество лиц, подлежащих обмену", - добавил он.

"Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между ДНР и ЛНР и Украиной", - сказал сам патриарх Кирилл. Другие детали он не сообщил.

Украинские власти пока не прокомментировали эти заявления.

История вопроса с пленными

На последней в 2017 году встрече контактной группы в Минске, которая прошла 20 декабря, сторонам в очередной раз не удалось договориться по этому ключевому вопросу.

Провести обмен по формуле "306 на 74" до рождественских и новогодних праздников хотели и в Москве, и в Киеве, однако в итоге переговорщикам до сих пор не удавалось согласовать ни списки обмениваемых, ни дату обмена.

Последний известный обмен пленными между Киевом и представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР произошел в декабре 2016 года. Тогда при посредничестве Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и патриарха Кирилла был освобожден украинский военнослужащий Тарас Колодий - последний из защитников аэропорта Донецка, находившийся в плену почти два года.

В ответ представители Службы безопасности Украины освободили граждан России Владимира Безобразова и Владислава Кондалова. Кондалов принимал участие в боевых действиях на стороне ЛНР, а Безобразов был задержан в Одесской области и обвинен в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В последующий год стороны в рамках минского процесса неоднократно возвращались к теме обмена пленных, но сдвинуть ситуацию с мертвой точки никак не удавалось.

С помощью кума

Разморозить процесс обмена в ноябре 2017 года попытались вновь с помощью РПЦ и президента России Владимира Путина. 15 ноября во время посещения Путиным Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря к нему с просьбой повлиять на самопровозглашенные республики и помочь обменять пленных обратились патриарх Кирилл и лидер движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, приходящийся кумом российскому лидеру.

"Я сделаю все, что от меня зависит", - пообещал Путин и в тот же вечер провел первые телефонные переговоры с лидерами ДНР и ЛНР (в ЛНР лидером тогда еще был Плотницкий).

"Руководители ДНР и ЛНР инициативу [обменять пленных] поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны", - было сказано в сообщении Кремля.

Медведчук принимал участие и во встрече лидеров ДНР и ЛНР с патриархом Кириллом. Место и время обмена пленными будут объявлены утром 27 декабря, сообщил он журналистам.

Долгие переговоры

29 ноября на переговорах в Минске сторонам удалось договориться о формате обмена. "Подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков", - говорила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Уже тогда речь шла о том, чтобы "в кратчайшие сроки" согласовать процедуру и дату обмена так, чтобы он произошел до новогодних и рождественских праздников.

Оптимистично на перспективу обмена смотрел и представитель России в контактной группе Борис Грызлов: "Мы исходим из стремления произвести этот обмен до новогодних и рождественских праздников".

Обсуждать процедуру и дату обмену стороны продолжили на встрече в Минске 5 декабря. 12 и 18 декабря были проведены две видеоконференции по этому вопросу, которые к успеху так и не привели.

В конце ноября в самопровозглашенной ЛНР случился политический кризис, который привел к отставке Плотницкого. Его преемник, бывший глава МГБ республики Пасечник, став исполняющим обязанности, первым делом заявил, что обмен все же состоится.

"Процесс идет. Руководство МВД, народной милиции проверили всех наших лиц, которые задержаны, находятся на нашей территории и подлежат обмену. Мне будет предоставлен список, мною утвержден", - говорил он.

Попытку спасти вновь зашедшие в тупик переговоры 7 декабря предприняли в Вене главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин, проведя первые за три года двусторонние переговоры.

По итогам встречи украинский министр заявил, что обмен был фактически единственной темой их беседы с Лавровым, поскольку обсуждать двусторонние отношения сейчас не имеет смысла.

"Это была встреча не о наших отношениях. Ну, какие отношения в состоянии войны? - сказал он. - Мы разговаривали только о том, как вытащить наших ребят. Это будет обмен, обмен очень сложный... Фактически это был единственный серьезный вопрос".

"Мы с Павлом Климкиным обсудили некоторые нюансы, которые не касаются цифр, но касаются необходимости выверить некоторую информацию", - заявил после встречи с Климкиным Лавров.

Причины срыва

Накануне последнего в 2017 году заседания контактной группы в Минске все стороны переговоров уже весьма скептически оценивали перспективы проведения обмена до нового года. При этом Москва и Киев традиционно обвиняли в срыве обмена друг друга.

Во время пресс-конференции 14 декабря президент Владимир Путин, заявив о необходимости "сделать этот добрый шаг навстречу людям", возложил ответственность за затягивание переговоров на украинскую сторону.

"Медведчук по согласованию с украинской стороной привез список: 67 человек с одной стороны и около 300 или что‑то в этом роде с другой стороны. Это был украинский список. И с ним согласились, - рассказывал Путин. - Потом вдруг сказали: нет, это нехорошо, мы должны этот список изменить. И опять взяли и все остановили".

За несколько часов до начала встречи в Минске 20 декабря об этом же сказал и Грызлов: "Киев своими действиями срывает достигнутые ранее договоренности по обмену".

Вице-спикер Верховной рады Украины и участник переговоров в Минске Ирина Геращенко утром 20 декабря также предупредила, что обмен может вот-вот сорваться: "Есть ли у нас шанс, что это будет сорвано, хотя мы на финишной прямой и полностью готовы? Шанс очень большой".

Главная проблема

Главная причина срыва переговорного процесса - стороны в очередной раз не смогли согласовать списки тех, кого предстоит обменять. Задолго до вмешательства Путина в переговорный процесс украинская сторона неоднократно заявляла, что не готова передавать самопровозглашенным республикам, например, бойцов "Беркута", которых в Киеве обвиняют в убийствах на Майдане.

В итоговом списке 306 человек, которых Киев должен был передать Донецку и Луганску, оказались и люди, которые просто не захотели возвращаться на неподконтрольные Киеву территории, из-за чего украинской стороне пришлось проводить дополнительную верификацию лиц, подлежащих обмену.

Медведчук заявлял, что в изначальном списке, подготовленном ДНР и ЛНР, было на 100 человек больше, но они не захотели возвращаться в самопровозглашенные республики. Кучма уточнял, что и в списке из 306 фамилий далеко не все оказались готовы к обмену в ДНР и ЛНР: "Когда доходит дело до конкретных фамилий, то начинаются проблемы".

По информации Русской службы Би-би-си, в списке на обмен, который получил Киев, фигурировало и несколько имен россиян, которые добровольно уехали из России в Киев по политическим мотивам, поддерживали операцию на востоке Украины и были очень удивлены, когда узнали, что ДНР и ЛНР хотят их выдачи себе.

Переговоры 20 декабря в Минске так и не дали окончательно ответа: состоится до конца года обмен или будет сорван. Сторонам в очередной раз не удалось согласовать его дату, но по итогам встречи они выступили с почти дословно повторяющимися заявлениями о "стремлении произвести обмен".