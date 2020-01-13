Болезнь выявлена у более 50 человек, из них семеро находятся в критическом состоянии.
Появление нового вируса, из-за которого у пациентов развивается пневмония, это, естественно, повод для беспокойства. Медработники по всему миру готовятся к любым вариантам развития событий.
Но является ли вспышка кратковременной или это первый признак более серьезной угрозы?
Что мы знаем о вирусе?
У заболевших взяли пробы, чтобы исследовать вирус в лаборатории.
Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус.
К семейству коронавирусов относится достаточно много вирусов, но лишь шесть из них (а с новым вирусом семь) способны поражать человека.
В 2002 году в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели 8098 человек. 774 человека умерли.
"Люди по-прежнему с ужасом вспоминают об атипичной пневмонии, отсюда в значительной степени и проистекает страх, однако теперь мы подготовлены намного лучше, чтобы противостоять подобным заболеваниям", — отмечает доктор Джоси Голдинг из Wellcome Trust.
Насколько он опасен?
Последствия заражения коронавирусами бывают разные: от умеренной простуды до смерти.
Новый вирус, по всей видимости, находится где-то в середине этого диапазона.
"Когда мы сталкиваемся с новым коронавирусом, мы хотим определить тяжесть симптомов. В этот раз симптомы схожи с простудными, то есть повод для тревоги есть, но это не так страшно, как атипичная пневмония", — говорит профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.
Где он появился?
Новые вирусы выявляются постоянно. Они передаются от животных, у которых вирус могли не замечать, к людям.
"Если вспомнить предыдущие вспышки вирусов, когда появлялся новый коронавирус, его носителем были животные", — говорит вирусолог из университета Ноттингема, профессор Джонатан Болл.
Человек впервые заразился атипичной пневмонией от африканской циветы.
А ближневосточный респираторный синдром (Mers) регулярно передается человеку от дромедаров — одногорбых верблюдов. С момента выявления в 2012 году из 2494 известных случаев заражения 858 завершились летальным исходом.
Какое животное было носителем?
Задача упрощается, когда становится понятно, какое животное является носителем вируса.
В этот раз случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане.
Хотя носителем коронавируса могли быть продающиеся на рынке морские млекопитающие, например, белухи, также там продают кур, летучих мышей, кроликов, змей. Скорее всего, среди них и следует искать источник заражения.
Почему это случилось в Китае?
По словам Вулхауса, это связано с численностью и плотностью населения и тесных контактов с животными-носителями вирусов.
"Никого не удивляет, что очередная вспышка случилась в Китае или в одной из стран того региона", — говорит он.
Как быстро распространяется вирус?
Наверное, больше всего успокаивает в этой ситуации то, что новый вирус, похоже, не передается от человека к человеку.
При изучении новых вирусов, поражающих легкие, специалистов в первую очередь интересует именно этот аспект, поскольку воздушно-капельным путем — через кашель и чихание — вирус распространяется очень быстро.
Если бы он передавался от человека человеку, было бы известно о случаях заражения медработников, поскольку они тесно контактируют с больными.
Китайские власти сообщили, что этого не происходило.
Но некоторые эксперты полагают, что говорить о невозможности передачи вируса от человека человеку преждевременно.
"В общей сложности 59 человек должны были контактировать с зараженным животным за очень короткий период. Интуиция подсказывает, что это слишком много, так что вопрос остается открытым", — считает Джонатан Болл.
"Я скорее осторожен в оценке, чем скептичен. Пока рано что-то утверждать наверняка. Большинство коронавирусов передаются [от человека человеку], и меня это беспокоит", — добавляет Вулхаус.
Какова скорость распространения?
У всех 59 пациентов симптомы начали проявляться между 12 и 29 декабря 2019 года.
О новых случаях заражения не сообщалось.
"Позитивно, что других случаев зафиксировано не было. Китай настроен серьезно, и вспышку можно локализовать. Поживем — увидим", — говорит Голдинг.
Существуют опасения, что вирус может распространиться в результате поездок миллионов людей по стране перед китайским Новым годом.
Что предпринимают китайские власти?
Инфицированные люди проходили курс лечения в изолированных палатах, чтобы исключить риск распространения вируса на других пациентов.
Более 150 человек контактировали с инфицированными пациентами, и сейчас они находятся под наблюдением.
Для проверки пассажиров были установлены сканеры, определяющие температуру тела.
Рынок с морепродуктами закрыли для очистки и дезинфекции.
Беспокоит ли это экспертов?
Голдинг: "В настоящий момент, пока у нас не будет больше информации, крайне сложно сказать, следует нам беспокоиться или нет. Пока мы не узнаем, что было источником заражения, чувство обеспокоенности останется".
Болл: "Нам следует беспокоиться о любых вирусах, которые попадают в человека впервые, потому что им удалось преодолеть первый основной барьер. Оказавшись в [человеческой] клетке и распространяясь дальше, они могут начать процесс мутации. В результате, это может дать им возможность распространяться эффективнее и представлять большую угрозу. Нельзя давать вирусу такую возможность".
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