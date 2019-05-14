Квартиру в Виттингене снимала 30-летняя женщина, тело которой было обнаружено в гостинице под Пассау. Вместе с ней в номере гостиницы были найдены пронзенные несколькими стрелами мужчина и женщина, которые лежали в постели и держались за руки.

По словам полиции, никаких признаков борьбы или следов присутствия посторонних людей не обнаружено. Все пятеро убитых были гражданами Германии. Два арбалета были обнаружены в гостиничном номере, а третий — в сумке, принадлежавшей убитым.

Погибшая пара, обнаруженная в постели — это мужчина 53 лет и женщина 33 лет, оба с юго-запада Германии, из земли Рейнланд-Пфальц. Как заявил журналистам прокурор Вальтер Файлар, мужчина был убит двумя стрелами в голову и тремя в грудь, тогда как по лежавшей рядом с ним женщине было выпущено две стрелы — одна в голову, другая в грудь.

Тело третьей жертвы, обнаруженное в гостиничном номере, находилось рядом с двуспальной кроватью. Погибшая женщина была убита одной стрелой, попавшей между горлом и подбородком.

Немецкая газета Merkur сообщает, что эта женщина приходилась сестрой одной из двух женщин, чьи тела были найдены в квартире в Виттингене. Газета обозначает ее только как "С" и пишет, что она снимала эту квартиру с марта нынешнего года.

Тела в Виттингене были обнаружены в минувший понедельник, когда полиция вела расследование трех смертей в гостиничном номере.

Как заявил прокурор Файлар, пока не установлено, как давно были убиты женщины, находившиеся в квартире в Виттингене. "Тела были обнаружены, когда кто-то из соседей услышал о новостях из Пассау [где находится гостиница] и сообщил полиции о том, что почтовый ящик заполнен до отказа корреспонденцией, а из квартиры исходит странный запах", — заявил прокурор.

В каких отношениях состояли погибшие, обнаруженные в гостинице, пока неясно. Известно, что эти трое забронировали с минувшей пятницы номер на троих с двуспальной и односпальной кроватями на три дня, без завтрака. Эта гостиница находится на берегу реки Ильц в предместье Пассау, в 650 км от Виттингена.

Арбалет представляет собой боевое и спортивное оружие, из которого стреляют короткими стрелами или болтами. Охота с луком и стрелами или с арбалетом в Германии запрещена.

Еще один постоялец этой гостиницы заявил в интервью местной газете Passauer Neue Presse, что ночью [когда предположительно были убиты мужчина и две женщины] было очень тихо.

Полиция конфисковала припаркованный возле отеля белый грузовик, который, судя по наклейкам, имеет отношение к охотничьему клубу. Машина зарегистрирована в районе Вестервальд, находящемся в Рейнланд-Пфальце.

Немецкая пресса отмечает, что один из автомобильных стикеров имеет аббревиатуру "FMJ", которая, как полагают, обозначает цельнометаллические стрелы, изготавливаемые американской компанией Easton Hunting.

Один из постояльцев гостиницы сказал, что у убитого мужчины была длинная белая борода, а обе женщины были одеты во все черное, и все трое выглядели "странно". Приехав в гостиницу в пятницу вечером, они пожелали всем присутствовавшим хорошего вечера и пошли в номер на втором этаже, взяв с собой воду и кока-колу — об этом сообщил газете Merkur еще один постоялец.

Эта же газета цитирует одного из соседей по квартире в Виттингене, который описал 30-летнюю женщину как "несколько странную, всегда одетую во все черное, типа гота".