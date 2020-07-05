Кстати, в Японии еще не самая низкая смертность от Covid-19 в регионе: Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Вьетнам - все эти страны могут похвастаться еще более низкими цифрами летальности.

Но в первой половине 2020-го в Японии было зарегистрировано даже меньше смертей, чем обычно фиксируется в среднем в это время года. И это несмотря на тот факт, что в апреле японские японские власти заявили, что смертей было на тысячу больше обычного - возможно, как раз из-за Covid-19.

Все это вызывает особенное удивление, если учесть, что в Японии проживает очень много тех, кто считается особо уязвимыми для коронавируса, а также тот факт, что власти не стали вводить строгий карантин, как это сделали другие страны, в том числе ближайшие соседи.

Как ситуация развивалась в Японии?

С начала вспышки в китайском Ухане в феврале, когда там были забиты больницы и многие страны мира закрыли въезд для китайских туристов, Япония оставила границы открытыми.

По мере распространения вируса быстро стало понятно, что он в первую очередь смертелен для стариков, и быстро передается при большом скоплении людей или продолжительном контакте.

В Японии доля пожилых людей больше, чем в любой другой стране мира. Кроме того, в крупных японских городах очень высокая плотность населения. В Токио и его окрестностях проживает 37 млн человек, и для многих из них единственным средством передвижения является переполненная токийская подземка.

Япония отказалась следовать призыву ВОЗ "тестировать, тестировать, тестировать": на сегодняшний день ПЦР-тесты (с использованием полимеразной цепной реакции) на коронавирус взяты лишь у 348 тыс. человек или у 0,27% населения страны.

К тому же, власти не стали вводить жесткий карантин. В начале апреля в Японии объявили о чрезвычайном положении, однако жителей страны не обязали оставаться дома, а только рекомендовали делать это.

Без жестких мер

Магазинам, торгующим товарами не первой необходимости, рекомендовано было закрыться, но никакого штрафа за невыполнение этого предписания не ввели.

Несмотря на отсутствие жестких мер, пять месяцев спустя после того, как в Японии был отмечен первый случай заболевания Covid-19, в стране зарегистрировано менее 20 тыс. заболевших и менее 1 тыс. смертей.

Чрезвычайная ситуация уже отменена, и жизнь быстро возвращается в обычное русло.

Научные данные также подтверждают, что Япония в основном сумела подавить распространение вируса. По крайней мере пока.

Телекоммуникационный гигант Softbank протестировал 40 тыс. своих сотрудников на антитела - и выяснилось, что они присутствуют лишь у 0,24% из них.

Выборочное тестирование 8 тыс. жителей Токио и двух его префектур показало еще более низкое воздействие вируса: лишь у 0,1% тест был положительный.

При чем здесь "миндо"?

Объявляя в июне об отмене режима чрезвычайного положения, премьер-министр Синзо Абэ с гордостью сказал о "японской модели", намекая на то, что другим странам есть чему поучиться у Японии.

Что же такого особенного есть у жителей страны?

По мнению вице-премьера Таро Асо, все дело в "исключительных качествах" японцев. В заявлении, которое вызвало у многих резкое недовольство, Асо сказал, что лидеры других стран спрашивали его, в чем же причина успеха Японии.

"Я сказал им: "В вашей стране и в нашей у людей разное миндо". Тут они рты раскрыли и умолкли", - заявил вице-премьер. Если перевести буквально, то "миндо" означает "качество человека", хотя часто этот термин переводят как "культурный уровень".

Эта концепция относится к эпохе империалистических устремлений Японии и ее связывают с идеями о расовом превосходстве японцев и с культурным шовинизмом. Поэтому Таро Асо был повсеместно подвергнут критике за ее упоминание.

Тем не менее, многие японцы, да и некоторые ученые, полагают, что японцы действительно отличаются от других народов - есть у них некая особая "изюминка", которая послужила защитой от Covid-19.

Возможно, тут играет роль и то, что японцы естественным образом держатся более отстраненно друг от друга, они меньше обнимаются и целуются, но это не главное объяснение.

Есть ли у японцев особый иммунитет?

Профессор Токийского университета Тацуико Кодама, занимающийся тем, как японские пациенты реагируют на новый коронавирус, полагает, что Япония уже сталкивалась прежде с ковидом. Не с Covid-19, а с очень похожим коронавирусом, который оставил след в иммунитете населения.

Он объясняет это так: когда вирус попадает в организм человека, то иммунная система производит антитела, которые нападают на вторгающийся патоген.

Есть два типа антител - иммуноглобулины класса М (IgM) и иммуноглобулины класса G (IgG). То, как они реагируют, показывает, сталкивался ли этот человек прежде с каким-то конкретным вирусом или с очень на него похожим.

"Во время первичного инфицирования обычно первым реагирует IgM. А уж потом появляется реакция IgG. Однако в случае, когда человек вторично сталкивается с той же инфекцией, лимфоциты уже помнят об этом, поэтому начинает реагировать только IgG, причем очень быстро", - поясняет профессор Кодама.

Так какую же картину он наблюдает у своих пациентов?

"Когда мы посмотрели на результаты тестов, мы были поражены, поскольку у всех пациентов быстро шла реакция иммуноглобулинов G, и только позже и значительно слабее стала проявляться и реакция иммуноглобулинов М. Похоже на то, что они прежде уже сталкивались с очень схожим вирусом", - пояснил ученый.

Профессор Кодама полагает, что вирус SARS-CoV, вызывающий атипичную пневмонию, уже циркулировал в регионе и раньше, и именно поэтому смертность от него здесь такая низкая, причем не только в Японии, но и в Китае, Южной Корее, Тайване, Гонконге и странах Юго-Восточной Азии.

Эта версия была встречена несколько скептически.

"Я не понимаю, как какой-либо вирус мог бы ограничиться исключительно азиатским регионом", - говорит профессор Кендзи Сибуя, директор кафедры общественного здравоохранения в лондонском Кингз-колледже и бывший старший советник британского правительства.

Он не отрицает возможность существования отличий в иммунитете или генетической предрасположенности к Covid-19. Но эксперт с недоверием относится к идее существования особой "изюминки" у японцев, которая бы объясняла низкую смертность от нового коронавируса.

На его взгляд, те страны, которые успешно побороли эпидемию, сделали это одним и тем же способом - резко сократив вероятность его передачи.

Японцы начали носить маски более 100 лет назад, во время эпидемии "испанки", начавшейся в 1919 году, и по сути они их и не снимали. Потому что в Японии принято, что если у человека кашель или насморк, то он надевает маску, чтобы защитить окружающих.

"На мой взгляд, это служит физическим барьером. И еще - напоминанием о том, что надо быть бдительными. Что мы по-прежнему должны общаться с осторожностью", - говорит специалист по гриппу, директор кафедры общественного здравоохранения Гонконгского университета Кейджи Фукуда.

Система отслеживания контактов в Японии была отлажена еще в 1950-е годы, когда в стране свирепствовал туберкулез.

Странная закономерность

В Японии довольно быстро выявили две важные отличительные особенности распространения коронавируса еще в самом начале пандемии.

Статистика показывает, что треть всех инфицированных заражаются обычно в очень схожих местах и обстоятельствах - указывает научный сотрудник Университета Киото Казуаки Дзиндай, являющийся членом рабочей группы по предотвращению кластерных вспышек инфекции.

"Наши данные показывают, что многие из тех, кто заразились, посещали концертные залы или дискотеки, где люди кричат, поют... Мы поняли, что это как раз те места, которых надо избегать", - говорит ученый.

Во-первых, его рабочая группа определила следующие занятия, чреватые риском распространения ковида: все, что способствует интенсивному дыханию, в частности, пение в караоке-барах, на вечеринках, клубах; громкие разговоры в барах и пабах; занятия спортом в фитнес-клубах.

Во-вторых, японские ученые из группы доктора Дзиндая установили, что инфекция распространяется благодаря небольшому проценту тех, кто является переносчиком вируса.

Одно из ранних исследований обнаружило, что около 80% имеющих вирус SARS Covi-2 (вызывающий Covid-19) не заражают других, в вот 20% является суперпереносчиками.

Эти открытия заставили власти Японии запустить общенациональную профилактическую кампанию "Избегайте трех "З":

Закрытых помещений в плохой вентиляцией,

Запруженных людьми мест

Задушевных разговоров лицом к лицу

"Мне кажется, это сработало лучше, чем если бы людям просто сказали сидеть дома", - говорит профессор Дзиндай.

И несмотря на то, что офисы не были включены в этот "опасный" список, власти надеялись, что кампания "трех "З" замедлит распространение вируса настолько, что позволит избежать локдауна.

Какое-то время так и было, но затем в середине марта уровень инфицирования в Токио подскочил, и стало казаться, что городу грозит взрывной рост, какой был в Милане, Лондоне и Нью-Йорке.

Но этого не произошло: то ли Токио просто повезло, то ли люди умно себя повели - это так и осталось невыясненным.

Время - это все

Профессор Кендзи Сибуя полагает, что из опыта Токио можно извлечь те же уроки, что и в случае других стран: "Для меня здесь главной была своевременность".

Премьер-министр Синдзо Абэ распорядился ввести непринудительное чрезвычайное положение 7 апреля, попросив людей по возможности оставаться дома.

"Если бы эта мера была отсрочена, то мы могли бы столкнуться с той же ситуацией, что и Нью-Йорк и Лондон. А так смертность в Японии низкая, - отмечает Сибуя. - Недавнее исследование Колумбийского университета (в штате Нью-Йорк) показало, что если бы в Нью-Йорке карантинные меры были введены на две недели раньше, то это бы помогло предотвратить тысячи смертей".

Недавний отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США обнаружил, что люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, диабет, ожирение, в шесть раз больше подвержены риску попасть в больницу в случае заражения коронавирусом - и вероятность летального исхода для них в 12 раз выше.

Что касается заболеваний сердечно-сосудистой системы и ожирения, то число японцев с этими диагнозами - самое низкое среди развитых стран мира. Тем не менее, ученые настаивают, что даже такая важная статистика не объясняет всего.

"Эти физические различия, возможно, и имеют какое-то воздействие, но, на мой взгляд, важнее другое. Мы узнали про Covid-19, что не существует какого-то простого объяснения для тех явлений, которые мы наблюдаем в связи с ним. Очень много разных факторов влияют на конечный результат", - говорит профессор Фукуда.

"Ничего особенного"

Так что же получается - не надо сажать страну на полный карантин? Ответ - и да и нет.

В том, что касается особой невосприимчивости японцев к коронавирусу, никакой особой "изюминки" у них нет. Просто важно было нарушить цепь передачи инфекции.

И в Японии власти могут быть уверенными, что народ прислушается к рекомендациям. Им не запретили выходить, но просили сидеть дома - и они сидели.

"Как можно сократить контакт между инфицированным или неинфицированным человеком? Для этого необходимо сотрудничество всего населения, а это непросто повторить во многих других странах", - говорит профессор Фукуда.

Японское правительство попросило своих граждан проявлять осторожность, избегать людных мест, носить маски и мыть руки, и по большей части они именно это и делали. Ничего особенного.