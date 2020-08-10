Задержанным в Минске журналистам "Дождя" запретили въезд в Беларусь

"Все в порядке, они сегодня утром, около часа назад, вернулись в Москву с запретом на въезд в Республику Беларусь на ближайшие пять лет", — рассказал Дзядко.
На вопрос о том, будет ли телеканал обращаться за дальнейшей помощью и поддержкой, главред ответил, что не понимает, "куда здесь можно еще обращаться".
Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала. Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении. Позже в МВД Белоруссии попросили работников канала покинуть территорию страны.
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