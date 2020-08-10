Задержанным в Минске журналистам "Дождя" запретили въезд в Беларусь

"Все в порядке, они сегодня утром, около часа назад, вернулись в Москву с запретом на въезд в Республику Беларусь на ближайшие пять лет", — рассказал Дзядко.
На вопрос о том, будет ли телеканал обращаться за дальнейшей помощью и поддержкой, главред ответил, что не понимает, "куда здесь можно еще обращаться".
Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала. Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении. Позже в МВД Белоруссии попросили работников канала покинуть территорию страны.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: во время второй волны части ограничений не будет предупреждение в связи с выходными
В случае второй волны коронавируса Литва не планирует...
Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов президента Беларуси (81)
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не...
Глава МИД Литвы сожалеет, что выборы в Беларуси не были демократичными и честными (61)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Пандемия коснулась и эмигрантов: переводы в Литву сократились (2)
Для эмигрантов настало печальное время. Коронавирус...
Лукашенко нашел "кукловодов" протестов: пытаются управлять процессом из-за рубежа (9)
Президент Беларуси Александра Лукашенко в...