Киммель сказал, что должен вернуться в Калининград 2 сентября, когда его впервые ознакомят с сутью обвинения. Он указал, что Россия пытается найти доказательства того, что Roxen 10 мая вошел в воды России злонамеренно. По словам самого Киммеля, это все-таки была навигационная ошибка.
Адвокат капитана Игорь Воскобойник ранее комментировал, что на протяжении задержания здоровье Киммеля значительно ухудшилось и это подтвердили и врачи. По словам Киммеля, причиной освобождения все-таки было не здоровье, а неожиданное изменение настроения властей. "Мое здоровье там никому не было важно", — сказал мужчина, проблемы со здоровьем у которого связаны с давлением и сердцем.
Киммель смог провести со своей семьей всего пару дней, потому что уже сегодня должен был вернуться в Данию к своим рабочим обязанностям. Все-таки у него должно остаться время на отдых и занятие своим здоровьем через пару недель, чтобы набраться сил для судебной тяжбы, которая ему предстоит. А в начале сентября он будет в Калининграде.
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