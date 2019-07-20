Британский нефтяной танкер Stena Impero, задержанный в Иране, отбуксирован в иранский порт Бендер-Аббас. Все 23 члена экипажа останутся на борту до окончания расследования, сообщил представитель портовых властей иранской провинции Хормозган в субботу, 20 июля. Ранее стало известно, что на борту корабля находятся трое россиян. В состав экипажа входят также граждане Латвии, Индии и Филиппин.
Представитель Ирана добавил, что шедший под британским флагом Stena Impero столкнулся с рыболовецким судном, а перед этим проигнорировал сигнал бедствия, который послали рыбаки.
Танкер задержан КСИР
Танкер Stena Impero был задержан 19 июля Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если тот в ближайшее время не освободит судно.
Речь не идет о военном вмешательстве, подчеркнул глава британского МИДа Джереми Хант. По его словам, Лондон ищет дипломатическое решение ситуации. Кроме того, Великобритания рекомендует своим судам временно отказаться от маршрутов в акватории региона, заявила представитель британского правительства.
Берлин призвал Иран немедленно освободить танкер Stena Impero
Вмешательство в гражданское судоходство обостряет напряженность в Ормузском проливе, подчеркнули в МИД ФРГ. Власти Ирана заявили, что задержанный танкер столкнулся с рыболовным судном.
Правительство Германии призвало власти Ирана немедленно освободить нефтяной танкер Stena Impero и его экипаж, задержанные в Ормузском проливе. Подобное вмешательство в гражданское судоходство "в опасной степени обостряет" и без того напряженную ситуацию в регионе, подчеркивается в заявлении МИД ФРГ, опубликованном в субботу, 20 июля.
Несколькими часами ранее иранская сторона сообщила, что шедший под британским флагом Stena Impero отбуксирован в порт Бендер-Аббас. Представитель Ирана добавил, что корабль столкнулся с рыболовецким судном, а перед этим проигнорировал сигнал бедствия, который послали рыбаки. По его словам, все 23 члена экипажа танкера останутся на борту до окончания расследования.
Обвинение в нарушении правил международного судоходства
Танкер Stena Impero был задержан 19 июля Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями в случае, если Иран в ближайшее время не освободит нефтяной танкер.
Речь не идет о военном вмешательстве, подчеркнул глава британского МИДа Джереми Хант. По его словам, Лондон ищет дипломатическое решение ситуации. Кроме того, Великобритания рекомендует своим судам временно отказаться от маршрутов в акватории региона, заявила представитель британского правительства.
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