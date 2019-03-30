Задержанных в оккупированном Крыму во время обысков ФСБ крымских татар вывезли в Ростовскую область, где их поместят в пять разных СИЗО. Об этом 30 марта сообщила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.
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"Информация о месте пребывания крымских татар на территории Ростовской области подтвердилась. Их распределят в пять СИЗО области. Три следственных изолятора расположены в Ростове, два - в пригороде", - заявила омбудсмен.

Денисова уточнила, что среди находящихся в Ростовской области - Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Ремзи Бекиров, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Яшар Муединов, Эрфан Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев и Асан Яников.

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"Не просто так для проведения обысков в микрорайоне Каменка г.Симферополь были задействованы ростовские ФСБшники. Все заранее спланировано, в том числе перемещение", - добавила она.

Накануне Денисова заявила, что направила письма российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, посольству Украины в Москве и генконсульству Украины в Ростове-на-Дону об установлении места пребывания 23 граждан Украины.

27 марта на территории Крыма в ходе массовых обысков, организованных российским ФСБ, были задержаны 23 крымских татарина.

28 марта трое крымских татар - Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров - были задержаны в Ростове-на-Дону, место их пребывания было неизвестно.

Киевский районный суд Симферополя арестовал всех задержанных до 15 мая. Адвокатам, которые 29 марта пытались навестить своих подзащитных в ИВС Симферополя и активистам, которые пытались передать передачи в СИЗО, представители этих учреждений сообщили, что этих граждан в изоляторах нет.

Адвокат Эмиль Курбединов заявил, что всех арестованных после массовых обысков крымских татар вывезли с территории полуострова.

Украинская правда
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