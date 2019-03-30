То, что задержанных освобождают, означает, что конкретных подозрений в намерении совершить преступление против них нет, цитирует слова представителя юстиции агентство dpa.

Ранее прокуратура подтвердила задержание подозреваемых

Ране в этот день генпрокуратура Дюссельдорфа подтвердила сообщения СМИ о том, что в ходе антитеррористических операций в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг полиция задержала 11 человек по подозрению в планировании теракта и в подготовке "серьезного антигосударственного преступления".

По словам представителя прокуратуры, полиция проверяет их возможную связь с террористической группировкой "Исламское государство". "Мы полагаем, что это была отколовшаяся от ИГ группировка" или объединение сторонников этого джихадистского формирования, указал он.

По данным газеты Die Rheinische Post, задержаниям предшествовали обыски, которые проходили с утра пятницы по утро субботы в Эссене, Дюссельдорфе, Вуппертале, Мёнхенгладбахе, Дуйсбурге и Ульме. Национальности задержанных не разглашаются. Известно лишь, что в одном случае речь идет о гражданине Таджикистана, передает dpa.

Число потенциально опасных исламистов не сокращается

Между тем ранее стало известно, что число потенциально опасных исламистов в ФРГ, несмотря на все усилия по их выдворению, не сокращается. По данным на начало февраля 2019 года, в Германии находились 446 джихадистов, которые, по мнению экспертов в сфере безопасности, "способны совершить серьезные уголовные преступления", причем 330 из них - на свободе.