То, что задержанных освобождают, означает, что конкретных подозрений в намерении совершить преступление против них нет, цитирует слова представителя юстиции агентство dpa.
Ранее прокуратура подтвердила задержание подозреваемых
Ране в этот день генпрокуратура Дюссельдорфа подтвердила сообщения СМИ о том, что в ходе антитеррористических операций в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг полиция задержала 11 человек по подозрению в планировании теракта и в подготовке "серьезного антигосударственного преступления".
По словам представителя прокуратуры, полиция проверяет их возможную связь с террористической группировкой "Исламское государство". "Мы полагаем, что это была отколовшаяся от ИГ группировка" или объединение сторонников этого джихадистского формирования, указал он.
По данным газеты Die Rheinische Post, задержаниям предшествовали обыски, которые проходили с утра пятницы по утро субботы в Эссене, Дюссельдорфе, Вуппертале, Мёнхенгладбахе, Дуйсбурге и Ульме. Национальности задержанных не разглашаются. Известно лишь, что в одном случае речь идет о гражданине Таджикистана, передает dpa.
Число потенциально опасных исламистов не сокращается
Между тем ранее стало известно, что число потенциально опасных исламистов в ФРГ, несмотря на все усилия по их выдворению, не сокращается. По данным на начало февраля 2019 года, в Германии находились 446 джихадистов, которые, по мнению экспертов в сфере безопасности, "способны совершить серьезные уголовные преступления", причем 330 из них - на свободе.
ЕС призвал к немедленному освобождению арестованных крымских татар
Указав, что задержанные обвиняются в принадлежности к...
Задержанных в ФРГ 11 предполагаемых исламистов отпускают на свободу (1)
Генеральная прокуратура Дюссельдорфа распорядилась...
Трамп требовал от КНДР передать США свое ядерное оружие (5)
Президент США вручил требования Вашингтона Ким Чен...
Мария Бутина попросилась домой в Россию. Обвинение не против (1)
Россиянка Мария Бутина попросила суд депортировать ее...
В Венесуэле произошло уже третье масштабное отключение электричества (6)
В Венесуэле в пятницу, 29 марта, в 19.10 по местному времени...
TOP новостей
В Вильнюсе отмечают 15-летие вступления Литвы в НАТО (192)
В субботу в столице Литвы проходят торжественные...
TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? (129)
Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание...
"Думай", "меняй", "я готов" – финальные слоганы президентской кампании в Украине (42)
На улицах Киева в последнюю предвыборную неделю в моде...
Лидер консерваторов о муниципальных выборах: это – старт к ещё большей победе (20)
Руководитель политической партии "Союз Отечества -...