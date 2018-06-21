Задержан подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

По данным Miami Herald, задержанный — 22-летний Дедрик Уильямс. Два с половиной года назад он был приговорен за угон автомобиля к пятилетнему условному сроку.
Уильямс помещен под стражу по обвинению в убийстве первой степени, вождении автомобиля без прав и нарушении правил условного срока.
20-летний рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный как XXXTentacion, погиб 18 июня в Майами. Рэпер был обнаружен с тяжелым ранением в автомобиле, стоявшем возле автосалона Riva Motorsports. Спасти жизнь XXXTentacion врачам не удалось.
Полиция заявляла, что XXXTentacion стал жертвой вооруженного ограбления. На рэпера, по данным правоохранительных органов, напали двое чернокожих преступников. Один из них несколько раз выстрелил в XXXTentacion, после чего они забрали вещи из автомобиля рэпера и скрылись с места преступления.
Послы стран G7 в Киеве призвали РФ освободить Олега Сенцова (13)
Послы стран "большой семерки" в Киеве призвали...
НАТО распорядилось вывезти и уничтожить советское вооружение Черногории (3)
В НАТО решили провести демилитаризацию Черногории и...
Обратно в Россию! Мигранты пытаются попасть в Европу через Эстонию по паспорту болельщика (7)
Страны ЕС на границе с Россией начали отлавливать...
В Австралии 70-летнего миллионера приговорили к 39 годам тюрьмы (1)
В Австралии завершился долгий судебный процесс по делу...
TOP новостей
Самая красивая деревня Литвы: усадьбы здесь стоят 200 000 евро
Самой красивой литовской деревней выбрали Грабийолай...
Если парламент не передумает, в следующем году в воскресенье и праздники магазины работать не будут (18)
В последнее воскресенье и в праздники магазины в Литве...
Опрос среди эмигрантов: налицо человеческая трагедия (77)
Всего 30% эмигрантов говорят, что в Литве они жили...
Поездка в Вильнюс стала для пассажиров настоящим испытанием (20)
Поездка на междугороднем автобусе стала для пассажиров...