В апреле 2017 года грузовик, который угнал Акилов, въехал на пешеходную улицу Дроттнинггатан и проехал на большой скорости около 600 метров, задавив пять человек.
В грузовике была бомба: пять канистр с бутаном, наполненных шурупами, металлическими обломками и лезвиями. Бомба не взорвалась, как рассчитывал злоумышленник, а лишь подожгла машину.
Перед нападениями 40-летний иммигрант из Узбекистана, которому шведские власти отказали в политическом убежище, публично выражал свою поддержку экстремистской группировке "Исламское государство".
Для того чтобы осудить его за терроризм, обвинение должно было доказать, что он целенаправленно намеревался совершить террористический акт и причинить вред шведскому государству. ИГ не объявляло, что Акилов совершил нападение по его приказу.
Суд признал нападавшего виновным и по этому пункту обвинений.
Акилов бежал с места преступления, но вскоре был пойман и сознался в своих намерениях в ходе полицейского допроса.
Рахмат Акилов переехал из Узбекистана в Швецию в 2014 году и пытался получить вид на жительство и политическое убежище.
Однако в декабре 2016 года шведские власти сообщили Акилову, что он обязан покинуть страну в течение четырех недель.
Он исчез из поля зрения властей за несколько месяцев до нападения и был внесен в список разыскиваемых полицией лиц.
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