По условиям плана, столица Израиля должна быть в неделимом Иерусалиме, палестинцы отказываются от насилия и получают 50 млрд долларов на создание палестинского государства. Кроме того, фактически признается суверенитет Израиля над частью территорий Западного берега реки Иордан.

Несмотря на то, что большинство израильтян, возможно, и хотели бы выполнения всех этих условий, многие считают, что это как минимум невыполнимо, а как максимум — угрожает безопасности страны.

Израильские СМИ цитируют министра обороны Израиля Нафтали Бенета: "Прямо на наших глазах появляется явная и непосредственная опасность: создание палестинского государства".

Кроме того, Вашингтон, по сути, признает легитимной аннексию дополнительных палестинских территорий, что, скорее всего, приведет к новой интифаде.

"Это ужас, а не мирный план. Он не только не поможет решить проблему, но может привести к необратимым последствиям. Больше всего меня удивляет реакция мирового сообщества. Те, кто аплодирует этому плану, на самом деле не хотят мира в регионе", — сказал в интервью Русской службе Би-би-си идеолог исторических переговоров в Осло 1993 года, бывший член правительства Израиля Йосси Бейлин.

В свое время, будучи замминистра иностранных дел Израиля, Бейлин инициировал тайные переговоры, в результате которых было достигнуто так называемое соглашение Осло — самое взаимовыгодное в истории палестино-израильского конфликта.

Тогда израильский премьер-министр Ицхак Рабин и лидер Организации освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафат обменялись дружественными письмами о взаимном признании, отказе от любых форм насилия и многом другом.

"Всем этим архитекторам ближневосточных неудач лучше сейчас помолчать", — пишет в газете "Israel Hayom" ("Израиль сегодня") политический обозреватель Джонатан Тобин.

По его мнению, никому из предыдущих американских администраций не удалось придумать никаких чудодейственных рецептов, иначе Израиль не страдал бы от терроризма на протяжении многих лет.

"Да, у Трампа не было опыта в международной политике, когда он стал президентом. И его команда, которую он назначил заниматься палестино-израильской проблемой, тоже неопытна в дипломатии. В частности, трио его ближайших советников — зять Джаред Кушнер, спецпосланник по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт и посол США в Израиле Дэвид Фридман — были приближенными Трампа в сфере недвижимости", — признает Тобин.

И поэтому, пишет обозреватель, к ним и к их решениям всегда относятся с издевкой и свысока. Но мы пока не знаем, каким после себя оставят Ближний Восток Трамп и Кушнер, зато отлично знаем, насколько безрезультатными были попытки всех предыдущих посредников.

Трамп спасает Биби от тюрьмы?



"Историческое соглашение", которое Трамп предложил Нетаньяху — это чек, выписанный банкротом. Это сатанинский, грандиозный и нелепый план, который преследует только две цели: вытащить Биби из тюрьмы и утвердить его место в истории как строителя Государства Израиль", — считает обозреватель израильской газеты Maariv Ран Эдлист.

Это довольно популярная точка зрения в Израиле.

Против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возбуждено уголовное дело о коррупции. В ноябре прошлого года генеральный прокурор предъявил ему обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Нетаньяху вину не признает и в начале января попросил израильский парламент предоставить ему иммунитет от преследования, однако позднее это прошение отозвал, решив, как он выразился, "покончить с этим политическим спектаклем".

Положение Нетаньяху в данный момент весьма шатко: он не смог создать коалицию после парламентских выборов в апреле прошлого года, а на выборах в сентябре 2019-го и вовсе не набрал большинства голосов, хотя остался у руля, так как его оппонент Бенни Ганц тоже не собрал коалицию, имеющую большинство голосов в кнессете.

В марте Нетаньяху жду третьи за неполный год выборы, на которые Израиль потратит десятки миллионов шекелей, а генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит может в любое время передать уголовное дело в суд.

В мае прошлого года оппозиционные партии страны вывели на улицы Тель-Авива десятки тысяч человек, которые требовали не давать ему иммунитета от судебного преследования. Тогда сторонники Нетаньяху по партии "Ликуд" (но не он сам) говорили о намерении добиваться для него освобождения от любых обвинений, пока он занимает свой пост.

"Им обоим предстоят выборы, но Ближний Восток — это не площадка для предвыборной кампании, это очень серьезный вопрос для миллионов израильтян и палестинцев", — говорит Би-би-си Йосси Бейлин.

Опросы общественного мнения показали, что за суд над Нетаньяху выступает 51% израильтян и лишь 33% на его стороне.

До выборов остается шесть недель, до конца предвыборной кампании — четыре, и Нетаньяху теперь с полным основанием будет проталкивать вопрос о суверенитете Израиля, чтобы отвлечь внимание от предстоящего суда, предсказывает израильский журналист Мати Тачфельд.

По сути, считает Тачфельд, Нетаньяху практически победил уже в день обнародования плана, так как у его оппонентов справа не осталось повода для его критики.

"Хотя я не могу найти рационального объяснения его желанию аннексировать Иорданскую долину. Почему именно ее? Каким образом эта часть территории угрожает безопасности Израиля? Любой израильтянин посмотрит на карту и задастся этим же вопросом. Очень странный предвыборный ход", — комментирует старожил израильской политики Йосси Бейлин.

Статус и власть: чего хочет сам Трамп?



"Трамп хотел доказать всему миру, что он способен решать проблемы, которые другими не по зубам. Но он не знал, наверное, что, к примеру, его "зеленый свет" на аннексию Израилем Иорданской долины — это нарушение международного соглашения, гарантом которого выступила его собственная страна", — считает Йосси Бейлин.

Эксперты Фонда Карнеги за международный мир Аарон Дэвид Миллер и Роберт Малли считают, что Трамп преследует гораздо более серьезные цели. По их мнению, план, составленный без участия палестинской стороны и обнародованный в очень непростой момент в карьере израильского премьера, должен помочь Трампу заручиться поддержкой произраильского лобби и самых консервативных республиканцев.

Это важный ход для президента, который хочет переизбраться, считают эксперты. Кроме того, Трамп никак не может наиграться во власть. Для Трампа, пишут они, власть, которой не пользуешься, бессмысленна.

"Если вкратце, то этот план дает Израилю все, что тот хочет, признает за палестинцами все, что Израилю неважно, пытается купить палестинцев обещаниями помощи в размере 50 млрд долларов, чего никогда не случится, и все это называется "мирным планом", — пишут Миллер и Малли в своей аналитике для издания Politico.

"Трамп — бизнесмен, он мыслит соответствующими категориями. Он думал, что предложит палестинцам 50 млрд и они их возьмут. Чушь. Многие часто говорят, что палестинцы сами упускают свои возможности, но в данном случае никаких возможностей им не было предложено", — согласен Йосси Бейлин.

Что говорят палестинцы?



"Никакого отношения к США этот план не имеет. Это в чистом виде план Нетаньяху, который он представил еще в 2012 году, просто слово в слово, Кушнер (советник и зять Трампа, автор плана — прим. Би-би-си) не добавил там даже запятой", — утверждает в комментарии Русской службе Би-би-си Саиб Эрекат, глава переговорного процесса со стороны палестинцев и представитель главы ПА Махмуда Аббаса.

После того как в 2009 году Биньямин Нетаньяху вступил в должность премьер-министра Израиля, тогдашний президент США Барак Обама попросил его в течение короткого времени предпринять шаги для урегулирования конфликта.

"Тогда он и выступил с планом, в котором согласился на создание Палестинского государства, но с ограниченными правами. То есть, по сути, предложил формулу "одно государство — две системы" и ровно все те пункты, которые мы услышали в якобы новом плане Трампа. И тогда, и сейчас участь, которую эти союзники предлагают палестинцам, — это жизнь при апартеиде", — говорит палестинский политик.

О том, что палестинцы не ждали от "сделки века" ничего хорошего для себя, говорит тот факт, что тысячи людей на Западном берегу Иордана вышли на акцию протеста еще до того, как план был обнародован.

По мнению Саиба Эреката, пока посредником в переговорах выступают США, никаких договоренностей достигнуто быть не может.

"Вашингтон — часть существующей между нами проблемы, а не способ ее решения. Мы благодарны за усилия, предпринимаемые Россией, Китаем, Европой, арабским миром, но в конечном итоге это только наше дело — палестинцев и израильтян. Только мы сами можем добиться урегулирования", — считает он.

Видный израильский политик Йосси Бейлин с ним согласен.

"Никто, например, даже и не вспомнил о ближневосточном квартете (объединение Евросоюза, России, США и ООН, созданное для посредничества в урегулировании — прим. Би-би-си). А квартет все это проглотил. Они даже не сказали — стоп, а почему вы нам хотя бы не показали мирный план, прежде чем обнародовать, не говоря уже о том, что с нами надо было посоветоваться", — говорит Бейлин.

Йосси Бейлин также считает, что время посредников прошло: "Они были нужны до 1993 года, а сейчас мы можем звонить, свободно ездить друг к другу".

"Мирный план" Трампа неожиданным образом поспособствовал единству среди палестинских фракций. ХАМАС и ФАТХ, которые уже много лет не могут между собой договориться, заговорили о необходимости объединения.

ХАМАС всегда выступал против переговоров с Израилем, в то время как более умеренный ФАТХ призывал к дипломатическим методам урегулирования.

Махмуд Аббас заявил в четверг, что готов приехать с визитом в сектор Газа, который контролирует ХАМАС, чего не было с 2007 года.

Представители ХАМАС пока не подтвердили, что ждут высоких гостей, но, по словам Саиба Эреката, в феврале делегация с Западного берега действительно собирается посетить сектор Газа.

"Объединение ключевых палестинских партий возможно и, собственно говоря, это единственный способ выйти из тупика и открыть новую главу переговоров", — сказал Би-би-си Саиб Эрекат.

При участии Анастасии Златопольской.