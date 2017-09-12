Как рассказал Файнберг агентству Yahoo, допрос состоялся еще 1 сентября и проводился совместно следователем ФБР и сотрудником минюста США, чьи визитки журналист сейчас охотно демонстрирует коллегам.
Хотя столь пристального внимания 34-летний Файнберг удостоился лишь сейчас, он и раньше не сторонился огней рампы.
26 мая, уволившись из "Спутника", журналист немедленно объявил о своем уходе в "Твиттере", а 21 августа хлопнул дверью еще громче, напечатав на популярном сайте Politico объемную статью "Моя жизнь на русской пропагандистской станции". Подзаголовок гласил: "Я думал, что на Sputnik News они позволят мне быть настоящим журналистом. Я был неправ".
Как заключил Файнберг из задававшихся ему в ФБР вопросов, его побеспокоили в рамках расследования предположений о том, что "Спутник" является необъявленным пропагандистским органом Кремля - в нарушение закона 1938 "О регистрации иностранных агентов", первоначально направленного против нацистской пропаганды.
Закон, известный под сокращением FARA, предписывал, чтобы лица, представляющие в США интересы иностранного правительства "в политическом или квазиполитическим качестве", представили американскими властям сведения о своих связях с этим правительством и отчет о своей деятельности и финансах. До 1942 года иностранные агенты должны были регистрироваться в Госдепартаменте, а после - в минюсте.
В последнее время обвинения в нарушении FARA слышатся в адрес аналитической фирмы Fusion GPS, которая, как сообщают, заказала бывшему английскому разведчику Кристоферу Стилу составление досье на Дональда Трампа и добивалась в Вашингтоне отмены "закона Магнитского" по заказу подмосковного адвоката Натальи Весельницкой.
Файнберг ушел из "Спутника" не с пустыми руками: по словам Yahoo, журналист вынес с работы флешку с большим количеством имейлов и внутренних документов агентства, которые потенциально могут помочь прокурорам, если они начнут готовить дело против "Спутника" по обвинению в участии в пропагандистской кампании накануне прошлогодних выборов в США.
И силовики, и сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемый сговор трамповского штаба с Кремлем, отказываются отвечать на вопросы журналистов по поводу "Спутника".
Поэтому трудно сказать, проходил ли допрос Файнберга в рамках расследования Мюллера или ФБР подозревает российское агентство только в нарушении FARA.
Если минюст США заключит, что "Спутник" подпадает под этот закон, его руководителям в США может грозить уголовное преследование и штрафы, пишет Yahoo, а сообщения агентства должны будут содержать предупреждение, что это пропаганда, а не обычный журналистский материал.
С другой стороны, с 1966 года, когда в FARA был внесен ряд изменений, не было ни одного случая успешного уголовного преследования его нарушителей. Но у минюста есть в запасе и гражданские иски.
В последнее время члены конгресса не раз требовали, чтобы минюст всерьез занялся нарушителями закона о регистрации иностранных агентов. В частности конгрессмены имели в виду "Спутник" и RT.
В январском отчете американских разведорганов оба характеризовались как "государственные пропагандистские машины, служащие Кремлю платформами для обработки российской и международной аудитории".
По словам Аши Рангаппы, которая прежде служила в антитеррористическом подразделении ФБР в Нью-Йорке, а сейчас является помощником декана юрфака в Йельском университете, с 1970-х годов ФБР лезло вон из кожи, чтобы избежать даже видимости посягательств на свободу слова.
"Но я делаю из этого вывод, - говорит Рангаппа, имея в виду допрос Файнберга, - что у них имеются хорошая информация и разведданные о том, что эти организации действуют по заданию Кремля и напрямую связаны с российскими разведслужбами, а это представляет значительную угрозу нашей демократии".
"Любые утверждения, что у нас не новостная организация, просто ложны!" - заявил Yahoo заведующий вашингтонским корпунктом "Спутника" Миндия Гавашели. Он отнес призывы к регистрации "Спутника" в рамках FARA на счет паранойи, окружающей ныне Россию в Вашингтоне.
По словам Файнберга, его допрос касался в основном "внутренней структуры, редакционного процесса и финансирования" "Спутника".
"Они хотели узнать, кто давал мне задания и получал ли я когда-нибудь указания из Москвы", - поведал Файнберг Yahoo. Он сказал, что получал в "Спутнике" задания только от местных редакторов, но оговорился, что неоднократно слышал от начальства: "Москва хочет того, Москва хочет сего".
Среди электронных документов, которые он вынес с работы, есть бумаги, представленные им от имени "Спутника" для получения пресс-карты в конгрессе. В них указывалось, что главным источником финансирования агентства является российское правительство.
За две недели до допроса Файнберга в ФБР он дал интервью Yahoo и заявил, что Гавашели уволил его за отказ задать пресс-секретарю Трампа вопрос о версии, которую в тот момент пропагандировал телеканал Fox News.
Согласно этой версии (от которой канал впоследствии отказался), WikiLeaks добыла внутреннюю переписку Национального комитета Демпартии США не у российской разведки, как принято считать, а у молодого сотрудника комитета Сета Рича, убитого на вашингтонской улице в июле прошлого года.
Файнберг также утверждал, что начальство заставляло его задавать вопросы, которые создавали впечатление, что сирийский президент Башар Асад не имел отношения к применению химического оружия в своей стране.
ФБР связалось с ним после того, как минюст получил письмо от другого бывшего сотрудника "Спутника", Джозефа Джона Фионды, с рассказом об аналогичных эпизодах его работы в российском агентстве и призывом расследовать, не нарушил ли "Спутник" закон о регистрации.
Журналист сообщил минюсту, что с 5 сентября по 19 октября 2015 года он работал в RIA Global LLC, смежной структуре "Спутника", и пришел к выводу, что "Спутник" ведет информационную войну в области освещения военного участия России в сирийском конфликте.
Фионда заявил, что агентство ложно изображало боевиков запрещенного в России, США и ряде других стран "Исламского государства" главной мишенью России, тогда как на самом деле российские войска бомбили сирийских повстанцев, борющихся против режима Асада.
Фионда также поведал Yahoo, что 15 августа отправил в минюст пакет с документами.
По его словам, последней каплей стало полученное от начальства 19 октября 2015 года задание связаться с хакером, который разместил в "Твиттере" личную переписку, похищенную у тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана, и получить у него другие имейлы Бреннана.
Как написал Фионда в минюст, "я отказался, поскольку считал, что меня подбивают к шпионажу".
По его словам, в ответ Гавашели выгнал его из своего кабинета и уволил. Гавашели утверждает, что это неправда и что Фионду рассчитали, поскольку тот солгал, что его отец нездоров, и под этим предлогом не вышел на работу.
"Если вы открываете офис в Вашингтоне по поручению иностранного правительства и посвящаете себя изменению американского общественного мнения в интересах внешней политики этой страны, то вы, скорее всего, - пропагандистский орган", - резюмирует Грег Уолтерс на либеральном сайте Vice.
Как пишет журнал Newsweek, США - это не единственная страна, где "Спутник" обвиняли в попытках повлиять на результаты голосования. Стоя в мае рядом с Владимиром Путиным, французский президент Франсуа Макрон назвал "Спутник" и RT агентами влияния и пропагандистами, которые пытались очернить его в ходе предвыборной кампании и вели себя не как СМИ.
Другой пример приводит Уолтерс в Vice: в феврале, пишет он, представитель НАТО назвал "Спутник" частью пропагандистской машины Кремля.
"Мы - журналисты, - возразил на это в понедельник Гавашели. - И у нас работают в основном американцы".
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