В воскресенье, 16 июня, в Россию отправляются семь депутатов германского бундестага из германо-российской группы парламентариев. В ее составе - представители всех шести парламентских фракций. Немецкая делегация будет находиться в России всю следующую неделю до 21 июня. Запланированы встречи в Москве и Калуге.
Руководство Госдумы, калужский губернатор и завод Volkswagen
Как рассказали корреспонденту DW в офисе председателя группы, в Москве пройдут встречи с коллегами из Государственной думы, в том числе с первым заместителем спикера Александром Жуковым, руководителем комитета по международным делам Леонидом Слуцким и председателем российско-немецкой группы парламентариев Павлом Завальным.
В Москве также состоится встреча парламентариев из Германии с представителями российского гражданского общества, которую организуют московские филиалы немецких фондов, близких к различным партиям ФРГ. В Калуге депутаты бундестага намерены встретиться с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, возложить венок и совершить экскурсию на местный завод Volkswagen Group Rus, расположенный в технопарке "Грабцево".
"Позитивные ожидания" депутата от АдГ
Немецкую делегацию возглавляет председатель германо-российской группы парламентариев Робби Шлунд (Robby Schlund) из оппозиционной фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ), избранный на этот пост после того, как по итогам выборов 2017 года правые популисты впервые оказались в бундестаге.
В беседе с корреспондентом DW Шлунд сказал, что едет в Россию с "большими позитивными ожиданиями". Он, как и несколько других немецких политиков, был на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Его порадовали, заявил Шлунд, "позитивные сигналы" со стороны министра экономики ФРГ и премьер-министров двух федеральных земель на востоке Германии, один из которых ратовал за отмену санкций против России, введенных за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса. АдГ уже давно и настойчиво требует отмены этих санкций, которые, по словам Шлунда, "мешают общему улучшению отношений Германии с Россией и развитию германо-российского диалога".
Диалог нужен, но и санкции оправданны
Из числа представителей правящих партий в Москву в составе парламентской делегации едет Сильвия Пантель (Sylvia Pantel) из объединенной консервативной фракции ХДС/ХСС.
Тот факт, что председателем германо-российской парламентской группы стал представитель правых популистов, ее не смущает. "Если бы я была против, то такое отношение противоречило бы принципам демократии", - сказала она корреспонденту DW, напомнив, что в руках оппозиции находится и целый ряд комитетов бундестага.
Робби Шлунд, по его собственным словам, бывает в России "не реже раза в месяц". Не может ли у его российских собеседников сложиться превратное представление о настроениях среди немецких парламентариев в том, что касается их отношения к политике Кремля и санкциям против России?
"Вот поэтому мы тоже едем в Москву, - ответила Пантель. - Наша задача в том и заключается, чтобы показать, что в бундестаге есть различные мнения на этот счет, что далеко не все депутаты разделяют точку зрения оппозиционного Шлунда". За расширения диалога с Россией ратует и она, но санкции, введенные ЕС, считает оправданными. "Санкции, - указала Пантель, - это мирное средство продемонстрировать, что мы не согласны с аннексией Крыма, вмешательством Москвы на востоке Украины и российскими угрозами странам Балтии".
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