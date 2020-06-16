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Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева. Об этом сообщает Офис президента Украины.
Olena Zelenska, Diana Nausėdienė
Olena Zelenska, Diana Nausėdienė
© DELFI / Domantas Pipas

Елене Зеленской поставлен диагноз: COVID-19, внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.

Проведенные днем ранее очередные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Состояние первой леди Украины врачи оценивают как стабильное. О том что ПЦР-тест показал у нее наличие коронавируса, Елена Зеленская сообщила в своем посте в Instagram 12 июня. Елена Зеленская рассказала, что, несмотря на положительный тест, чувствует себя хорошо и сейчас проходит амбулаторное лечение вдали от семьи, чтобы не стать причиной их заражения.

После этого в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский переходит на особый режим работы.

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Tut.by
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