«Первые три месяца безвизового режима показали впечатляющие результаты. В соответствии с данными Государственной пограничной службы Украины, 5 799 360 граждан Украины (по состоянию на 11 сентября 2017 года) посетили ЕС в течение трех месяцев с момента вступления в силу безвизового режима», - заявили в представительстве.
Среди них 1413178 граждан - по биометрическим паспортам, в том числе 235 795 граждан - без виз (то есть 87% граждан с биометрическими паспортами путешествовали с визами, а 17% воспользовались всеми преимуществами безвизового режима).
Согласно этим же данным, количество поездок, совершенных украинцами в страны ЕС за три летних месяца 2017 года, возросло на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.
В то же время отказ во въезде в ЕС за время действия безвизового режима получил всего 61 гражданин Украины - то есть 0,026% от общего количества безвизовых путешественников.
Основными причинами отказа во въезде были превышение сроков пребывания в ЕС во время предыдущих поездок и отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в странах ЕС.
«За первые 100 дней работы безвизового режима между Украиной и ЕС сайт проекта «Открой Европу» www.openeurope.in.ua, который финансируется ЕС, посетили 410 000 человек. Сайт подробно объясняет правила и возможности безвиза: роль биометрического заграничного паспорта, правила пересечения границы, сроки пребывания в ЕС, возможности для туризма, краткосрочного обучения и развития бизнеса», - говорится в сообщении.
«Успех безвизового режима - это прежде всего успех десятков миллионов украинцев, которые выразили свой европейский выбор и стремление. Долгосрочные показатели успеха безвиза станут одним из ключевых шагов на пути к более тесной политической ассоциации и экономической интеграции Украины и ЕС», - подчеркнули европейские дипломаты.
Дипломаты отмечают, что введение безвизового режима - это один из шагов в череде событий, сближающих Украину и ЕС.
В июле завершилась ратификация Соглашения об ассоциации, 1 сентября оно вступило в силу, а на днях были завершены процедуры для начала действия новых торговых возможностей.
Как сообщалось ранее, 11 июня 2017 официально заработал режим безвизового въезда для граждан Украины в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре шенгенские государства - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
Безвизовый режим позволяет украинцам, имеющим биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
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