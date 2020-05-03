За сутки в РФ зарегистрировано более 10,5 тысяч новых случаев COVID-19

При этом выписано из больниц 1626 человек. Всего в стране зарегистрировано 134 687 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек.
Также за сутки зафиксировано 58 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1280 человек.
3 мая отмечен четвертый подряд рекорд по числу новых случаев COVID-19 в России. 30 апреля суточный прирост впервые перешагнул 7 тысяч, 1 мая он составил 7 933 случая, а 2 мая впервые преодолел отметку в 9 тысяч.
В Москве за сутки выявлены 5 948 новых случаев заболевания коронавирусом, и это рекордный показатель для столицы. До этого максимальное значение по коронавирусу было отмечено 2 мая - 5358 случаев. Всего в Москве выявлено 68 606 случаев заболевания коронавирусом.
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