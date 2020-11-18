Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 223,33 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,6%.

По состоянию на утро 18 ноября, в больницах находится 99 пациентов с COVID-19. Домой выписали восемь человек. За сутки прибавился один летальный исход - 92-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 85 зараженных коронавирусом. Выздоровели 5 120 человек.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 415 000 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 8 304 (2% от общего количества тестов).