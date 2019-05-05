"За 24 часа с момента, как в субботу утром начались ракетные обстрелы Израиля, боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили из сектора Газа в координированном усилии более 450 ракет. 150 ракет были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол", 70% снарядов разорвались в незаселенной местности", - сказал Конриркус.

"К сожалению, ночью в результате попадания ракеты в двор жилого дома в городе Ашкелон был убит пожилой израильтянин", - продолжил он.

Позднее государственное радио Израиля "Кан" сообщило, что в результате ракетного обстрела города Ашкелон из сектора Газа погибли двое израильтян. По данным радиостанции, одна из сотен ракет, запущенных боевиками из сектора Газа за последние 24 часа по Израилю, разорвалась в воскресенье на территории завода в крупном городе Ашкелон на юге еврейского государства. В результате пострадали три человека, двое из них позднее скончались от ран. На одной из дорог на юге Израиля пущенная из Газы ракета разорвалась близ автомобиля, которым управляла 60-летняя израильтянка. Она эвакуирована в госпиталь с тяжелыми ранениями, отмечает радиостанция.

"За истекшие сутки армия Израиля атаковала 220 различных военных целей в секторе Газа", - отметил офицер. Среди целей он назвал тоннели, оружейные цеха и склады, здания, откуда велся огонь. За 24 часа, по подсчетам армии, были убиты восемь боевиков ХАМАС и "Исламского джихада".

В частности, самолет Армии обороны Израиля в воскресенье нанес удар по группе активистов "Исламского джихада", которые находились на складе вооружений в южной части сектора Газа. "Летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес удар по нескольким боевикам "Исламского джихада", которые находились внутри здания склада вооружений в южной части сектора Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании правительства в воскресенье, что отдал военным приказ продолжать нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

"Мы действуем и продолжим действовать ради восстановления мира и безопасности жителей юга Израиля", - подчеркнул премьер, отметив, что "ХАМАС несет ответственность не только за свои атаки и действия, но и за деятельность "Исламского джихада". ХАМАС "заплатит очень высокую цену", пообещал он.

Напомним, обстановка на границе сектора Газа обострилась весной 2018 года. Резкая эскалация напряженности на границе сектора Газа и Израиля началась на этой неделе после продолжавшегося почти месяц периода относительного затишья.

2 мая израильские военные нанесли удары по постам ХАМАС в секторе в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой на территорию еврейского государства с целью поджогов. В тот же день по территории Израиля были запущены две ракеты.

3 мая двое израильских военнослужащих были ранены в результате стрельбы, открытой палестинскими радикалами из южной части сектора Газа. В ответ на эту атаку израильский летательный аппарат поразил военный пост движения ХАМАС на территории палестинского анклава, в результате чего погибли трое арабов.

В Тель-Авиве в субботу прошло совещание, посвященное ситуации в секторе Газа, с участием премьера и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху, глав силовых структур и разведки. Никаких заявлений для прессы не последовало, но, по данным СМИ, на заседании было принято решение ужесточить ответ Израиля на ракетные обстрелы Ожидается, что 5 мая Нетаньяху проведет первое за полтора месяца заседание военно-политического кабинета по вопросам безопасности.

Управление тылом ввело специальные ограничения для жителей южных приграничных районов Израиля, а также Ашкелона, Нетивота и Офакима. В указанных населенных пунктах массовые мероприятия разрешается проводить только в закрытых помещениях, количество участников не должно превышать 300 человек. Это же ограничение касается работы торговых центров.

Отменены все мероприятия для школьников, проводимые в рамках образовательных программ. Разрешена работа промышленных предприятий и цехов, в которых есть защищенные от ракетных обстрелов помещения. Введен запрет на работу в теплицах и в полях.