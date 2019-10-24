В Бангладеше приговорены к смертной казни 16 человек по делу об убийстве ученицы медресе, сообщила газета Dhaka Tribune в четверг, 24 октября. 19-летняя Нусрат Джахан Рафи скончалась от тяжелых ожогов в городе Фени после того, как ее облили керосином и подожгли. Девушка обвиняла директора медресе в сексуальных домогательствах, на нее и ее семью оказывали давление, чтобы заставить отказаться от показаний.

Среди приговоренных к высшей мере — директор медресе, два учителя и две школьницы. Они должны будут выплатить компенсацию семье погибшей. Приговор может быть обжалован в Верховном суде Бангладеша. Убийство Рафи вызвало в стране бурю негодования, протесты и споры. Премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина обещала, что никто из виновных не избежит наказания.

Резонансное дело

Убийство Нусрат Джахан Рафи пытались представить как суицид. Девушку заманили на крышу медресе, где группа лиц безуспешно пыталась заставить ее забрать показания. Когда Рафи отказалась, ее облили керосином и подожгли. Несмотря на тяжелейшие ожоги, ей удалось получить помощь и дать показания на преступников. Брат девушки записал эти показания на видео. Рафи тогда заявила, что директор медресе непристойно прикасался к ней. Она обещала до последнего дыхания добиваться наказания виновных.

По информации британской медиакомпании ВВС, полиция поначалу не хотела расследовать дело о сексуальных домогательствах. Влиятельные люди в столице Бангладеша Дакке оказывали давление на семью Рафи. Тем не менее, директор медресе был все же задержан. По версии следствия, он дал указание убить девушку, уже находясь под стражей.