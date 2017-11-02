За пять лет в мире убиты 530 журналистов

По данным правозащитной организации "Репортеры без границ", за десять месяцев, прошедших с начала 2017 года, были убиты 47 сотрудников СМИ. При этом в девяти из десяти случаев виновники этих преступлений избегают наказания.
Наибольшей опасности подвергаются представители так называемой гражданской журналистики, публикующие в блогах или социальных сетях информацию из тех регионов, которые не осмеливаются посещать журналисты обычных СМИ.
Регион арабских стран, по данным ООН, является с 2012 года самым опасным для журналистов, в первую очередь в связи с вооруженными конфликтами в Сирии, Ираке и Йемене.
2 ноября было провозглашено Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов резолюцией Генассамблеи ООН в 2013 году. Дата была избрана в память о двух французских радиожурналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.
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