В целом Путина на выборах 18 марта, по данным ЦИК, поддержали 76,67% принявших участие в голосовании. А предварительные (после получения информации с 299 из 394 участков) данные о ходе голосования за границами России показывают, что его кандидатуру поддержали 84,89% пришедших к избирательным урнам (почти 254 тысяч человек). Для сравнения, в 2012 году за Путина на зарубежных участках проголосовало 73,24% избирателей (примерно 323,7 тысяч человек).

Из других кандидатов больше 5% голосов за пределами России получил кандидат от КПРФ Павел Грудинин (5,29%). Ксению Собчак, по предварительным данным, поддержали 3,89% проголосовавших, лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 1,83%, кандидата от "Яблока" Григория Явлинского — 1,54%, Бориса Титова — 0,67%, Сергея Бабурина — 0,42%, Максима Сурайкина — 0,32%.

Высокой оказалась и явка избирателей. По предварительным данным ЦИК, участие в выборах президента приняло более 98% зарегистрированных за рубежом избирателей, сообщает РБК.

В 2012 году за пределами России было открыто 378 избирательных участков, в 2018-м — 390. При этом сократилось число участков на Украине: вместе девяти было открыто только четыре — в посольстве в Киеве и генконсульствах во Львове, в Харькове и Одессе. Но и на этих участках голосование было затруднено, так как доступ россиян, не имеющих дипломатического статуса, в здания дипмиссий был заблокирован МВД и Нацгвардией Украины и членами местных националистических организаций. В общей сложности на Украине смогли проголосовать 374 человека, доля поддержавших Путина составила примерно 86,4%.

"Говорил с нашим послом в Великобритании Александром Яковенко, он говорит, что очень хорошо прошло голосование. Даже в какой-то момент была очередь на участке в Лондоне — к урне. В Киргизии показатели превышены по сравнению с прошлыми кампаниями… В Прибалтике хорошие результаты: в Эстонии хорошо голосование прошло, несмотря на то что не открывали дополнительные участки в Латвии, где нам навстречу не пошли, справились с нагрузкой", — сообщил "РИА Новости" член ЦИК РФ Василий Лихачев.

На выборах президента РФ проголосовали почти 3 тысячи российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Сирии. При этом все голоса без исключения были отданы за действующего главу государства Владимира Путина, сообщает "Интерфакс".

Максимальный уровень поддержки Путина зафиксирован и на избирательном участке №8281, открытом в столице Таджикистана Душанбе на территории российской военной части. Здесь действующего президента поддержали 99% принявших участие в голосовании — 1591 из 1607 человек. За Бабурина, Собчак и Явлинского здесь было отдано по одному голосу, за Сурайкина и Титова — по два, за Грудинина — три голоса, а за Жириновского — шесть голосов.

Наименьший уровень поддержки Путина зафиксирован на избирательном участке, открытом в генконсульстве России в иранском Реште. Здесь Путина поддержали только 29,09% избирателей (32 человека), в то время как Грудинина — 68,18% (75 человек). Один голос был отдан на этом участке за Жириновского, а остальные кандидаты поддержки не нашли.

Как сообщалось, явка избирателей в Латвии на выборах президента РФ составила примерно 67%. Всего за Путина проголосовали 94,88% голосовавших граждан России. За Грудинина — 2,32%, Жириновского — 0,92%, Собчак — 0,73%, Бабурина — 0,33%, Сурайкин и Явлинский получили по 0,31% а Титов — 0,19%.

По данным с трех избирательных участков в Риге, за Путина проголосовали 93,61% или 11 878 избирателей. За Грудинина в Риге свои голоса отдали 2,87%, за Собчак — 1,06%, за Жириновского — 0,98%, за Явлинского — 0,43%, за Бабурина — 0,43%, за Сурайкина — 0,38%, за Титова — 0,25% избирателей.

Данные о результатах выборов президента России в Даугавпилсе свидетельствуют о том, что за Путина проголосовали 96,7% пришедших на выборы граждан России, что является абсолютным рекордом в странах Балтии. На втором месте Грудинин с 1,64%, далее идут Жириновский (0,84%), Собчак (0,27%), Сурайкин (0,18%) и Бабурин (0,14%).

На избирательном участке в Лиепае за Путина проголосовали 96,84% российских граждан. 1,22% избирателей проголосовали за Грудинина, 0,83% — за Жириновского, 0,25% — за Сурайкина, 0,22% — за Бабурина.

В Литве проголосовали 4487 граждан РФ или 39% избирателей. Избирательные участки в Литве были оборудованы в пяти городах — в посольстве РФ в Вильнюсе, а также в Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Висагинасе. По данным посольства, в Литве за Владимира Путина проголосовали 3834 человек, или 85% пришедших отдать голос. Кандидат коммунистов, миллиардер Павел Грудинин набрал 240 голосов (5,3%), телеведущая Ксения Собчак — 129 голосов (2,9%).

Данных по Эстонии пока нет, обобщены лишь данные по консульскому округу, включающему Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа (северо-восточная часть страны), где проголосовало 12794 обладающих правом голоса граждан России из примерно 38 тысяч. За Путина там отдали свои голоса 95,45 процента избирателей, за Грудинина — 1,77%, за Жириновского — 1,47%, за Собчак — 0,42%, за Сурайкина — 0,36%.