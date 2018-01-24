За несколько недель до карнавала в Бразилии распространилась желтая лихорадка

По данным Министерства здравоохранения страны, всего в Бразилии было зарегистрировано 130 случаев заболевания желтой лихорадкой. 53 человека умерли от болезни в период с 1 июля прошлого года по 23 января 2018 года. В прошлом году показатели за соответствующий период составляли 397 случаев заболевания и 131 смерть.

Как отмечает Folha de S. Paulo, с 14 января число погибших удвоилось. При этом ВОЗ привозит другие данные, сообщая о 70 погибших, пишет The Medical Express со ссылкой на AP. Одной из жертв лихорадки стал турист из Нидерландов.

Чиновники называют "маловероятным" повторение прошлогодней эпидемии (тогда было инфицировано более 770 человек и более 250 умерли), однако специалисты не разделяют такой уверенности. Так, Всемирная организация здравоохранения предупреждает о высоком риске изменения существующей схемы передачи инфекции, поскольку в регионах, где циркулирует вирус желтой лихорадки, по-прежнему остается большое количество не привитых людей, пишет Estado.

Власти развернули масштабную кампанию по вакцинации населения. Так, в Сан-Паулу предполагается привить 8,3 млн человек, в Рио-де-Жанейро — более 10 млн человек.

Издание Clarin описывает очереди из тысяч человек, которые пытаются получить вакцину от желтой лихорадки в Аргентине. Во многих клиниках и иммунизационных центрах запасы препарата закончилось, а специалисты призывают обслуживать людей, которые едут в те бразильские провинции, где действительно есть риск заразиться желтой лихорадкой.

Между тем в ВОЗ обновили карту распространения вируса. Если ранее считалось, что на побережье риск заражения желтой лихорадкой минимален, то теперь в зоне риска находятся все бразильские штаты.

Вакцина существует уже 80 лет, но сотни тысяч человек ежегодно заболевают

Желтая лихорадка — острое геморрагическое заболевание вирусной этиологии, передается с укусом комаров. Заболевание было широко распространено в Центральной Америке и на Карибах, однако в конце XIX века кубинским врачам удалось выяснить, что желтая лихорадка передается определенным типом комаров. Уничтожение очагов размножения комаров позволило ликвидировать городские очаги лихорадки, однако вирус продолжал распространяться из лесных очагов. В 1939 году американский вирусолог Макс Тейлер создал вакцину против желтой лихорадки (за которую впоследствии получил Нобелевскую премию).

В настоящее время установлено, что болезнь может передаваться комарами человеку от зараженных обезьян (лихорадка джунглей) или комарами от больного человека здоровому. В мире ежегодно заболевает около 200 тысяч человек, около 90% всех случаев приходится на Африку.

Заболевание отличается высокой температурой, сильной головной болью, болью в мышцах, тошнотой и рвотой. Характерным признаком является желтушный цвет кожи больного вследствие поражения печени. При молниеносно протекающем развитии болезни в течение трех-четырех дней наступает шок, геморрагический синдром и острая печеночная недостаточность. Специфических лекарственных препаратов не существует, помощь сводится к симптоматическому лечению.