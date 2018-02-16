На прошлой неделе в Сирии были убиты либо ранены около 300 человек, работающих на связанную с Кремлем российскую частную военную компанию (ЧВК). Об этом сообщило в четверг, 15 февраля, агентство Reuters со ссылкой на три различных источника.
По словам российского военного врача, имя которого агентство не называет, были убиты около 100 человек. Другой источник, знакомый с бойцами ЧВК, сообщил, что число жертв превысило 80 человек. Потери связаны с событиям в районе сирийского Дейр-эз-Зора, где международная коалиция под руководством США нанесла удар по проправительственным сирийским силам в ответ на атаку штаба "Сирийских демократических сил", которых поддерживает коалиция.
Раненые были эвакуированы из Сирии и размещены в четырех российских военных госпиталях, передает агентство со ссылкой на пять независимых источников, знакомых с ситуацией. Военный врач, который работает в московском военном госпитале и непосредственно лечит раненых, эвакуированных из Сирии, на условиях анонимности заявил, что по состоянию на 10 февраля у них было более 50 таких пациентов, причем треть из них получили тяжелые ранения.
МИД признал гибель россиян
По оценкам Reuters, потери российских контрактников в районе Дейр-эз-Зора оказались самыми большими с 2014 года, когда в ожесточенных столкновениях на востоке Украины были убиты около 100 россиян. Москва, отрицающая отправку своих военнослужащих и волонтеров в Донбасс, никогда не подтверждала эти потери.
Ранее в тот же день МИД России официально признал, что пять человек, предположительно граждан России, погибли в результате авиаударов коалиции. Причем, как специально подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, никто из них не был российским военнослужащим. Сообщения о гибели сотен россиян она назвала "классической дезинформацией".
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