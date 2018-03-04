"Пятые сутки проводится информирование граждан Восточной Гуты о координатах гуманитарного коридора. Подготовлена вся необходимая инфраструктура для их приема. Однако по вине действующих здесь вооруженных группировок, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору со своей стороны, никому из мирных жителей покинуть Восточную Гуту в очередной раз не удалось", — цитирует представителя Минобороны РФ ТАСС.

По словам Евтушенко, обстановка в районе пункта пропуска продолжает ухудшаться, подступы к нему обстреливают снайперы. "Для своих провокационных вылазок боевики используют сеть подземных тоннелей. 3 марта в период c 9 часов 35 минут до 11 часов 10 минут гуманитарный коридор был четыре раза обстрелян из стрелкового оружия. Ранено три местных жителя", — сообщил генерал-майор.

Он отметил, что в Центр по примирению продолжают массово поступать обращения по телефонам горячей линии, за сутки принято 49 обращений, большинство — от жителей Восточной Гуты, которые продолжают жаловаться на ухудшающуюся гуманитарную ситуацию и произвол со стороны боевиков.

Евтушенко добавил, что введенный на территории Сирии 30-дневный режим прекращения боевых действий постоянно нарушается незаконными вооруженными формированиями в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск, а также в Восточной Гуте. "Так, жилые кварталы города Дамаска и его пригородов за прошедшие сутки было обстреляны из минометов восемь раз. При этом было выпущено 64 мины. Имеются разрушения и раненые среди мирных жителей", — рассказал военный.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по поручению президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза. На это время сирийские правительственные войска будут приостанавливать нанесение ударов по террористам. Впрочем, с первого же дня эвакуации мирных жителей начали мешать боевики, которые подвергли гуманитарный коридор минометному обстрелу.

Безопасность на выходе из гуманитарного коридора обеспечивают российская военная полиция и военнослужащие сирийской армии, а в поселении Аль-Дувейр развернут мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для перевозки мирных граждан в места временного пребывания.

Резолюция о 30-дневном прекращении огня на всей территории Сирии и последующем проведении гуманитарных операций была принята Советом Безопасности ООН в минувшую субботу.