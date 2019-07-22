Ковалев набрал 33,03% (это 220 голосов избирателей). Его ближайший конкурент, самовыдвиженец, руководитель Военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин получил 18,61%.

Действующий народный депутат Надежда Савченко, против которого расследуется уголовное дело по статье "Терроризм", финишировала с отметкой 1,20% электоральной поддержки. За нее на двух участках проголосовало 8 человек.

Примечательно, что ее сестра Вера тоже баллотировалась в Донецкой области в округе №45. Ее результат - 3,95% (538 голосов "за"). В этом округе победил уроженец Дагестана, выдвиженец "Оппозиционного блока" генеральный директор ЗАО "Авдеевский коксохимический завод" Муса Магомедов.

21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола, 5%-ный барьер в Раду преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".