В Финляндии открылись избирательные участки на парламентских выборах. В воскресенье, 14 апреля, почти 4,5 миллиона избирателей выбирают членов однопалатной Эдускунты, срок полномочий которой составляет 4 года.
Более 36 процентов граждан Финляндии, имеющих право голоса, уже приняли участие в предварительном голосовании. По прогнозам, явка будет выше, чем на предыдущих выборах в 2015 году, в которых участвовали 70,1 процента избирателей.
В выборах участвуют 19 партий
На 200 мест в Эдускунте претендуют 2468 человек, в том числе 165 депутатов нынешнего созыва. В выборах участвуют в общей сложности 19 партий, 9 из них представлены в нынешнем парламенте.
Согласно опросам, либеральная партия "Финляндский центр" во главе с и.о. премьер-министра Финляндии Юхой Сипилей, ставшая победителем предыдущих выборов в 2015 году, потеряет несколько процентных пунктов. Фаворитом голосования считается Социал-демократическая партия Финляндии и ее председатель Антти Ринне.
Правительство в марте ушло в отставку
Правительство Юхи Сипили ушло в отставку в начале марта в связи с проваленным проектом масштабных реформ социальной сферы и здравоохранения. Президент Саули Ниинистё поручил кабинету министров продолжить исполнение обязанностей до избрания нового парламента. Помимо реформ важными темами предвыборной борьбы были отношения с Россией и борьба с изменением климата.
Как ожидается, предварительные официальные результаты будут оглашены еще до полуночи.
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