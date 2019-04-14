В Финляндии открылись избирательные участки на парламентских выборах. В воскресенье, 14 апреля, почти 4,5 миллиона избирателей выбирают членов однопалатной Эдускунты, срок полномочий которой составляет 4 года.
Более 36 процентов граждан Финляндии, имеющих право голоса, уже приняли участие в предварительном голосовании. По прогнозам, явка будет выше, чем на предыдущих выборах в 2015 году, в которых участвовали 70,1 процента избирателей.
В выборах участвуют 19 партий
На 200 мест в Эдускунте претендуют 2468 человек, в том числе 165 депутатов нынешнего созыва. В выборах участвуют в общей сложности 19 партий, 9 из них представлены в нынешнем парламенте.
Согласно опросам, либеральная партия "Финляндский центр" во главе с и.о. премьер-министра Финляндии Юхой Сипилей, ставшая победителем предыдущих выборов в 2015 году, потеряет несколько процентных пунктов. Фаворитом голосования считается Социал-демократическая партия Финляндии и ее председатель Антти Ринне.
Правительство в марте ушло в отставку
Правительство Юхи Сипили ушло в отставку в начале марта в связи с проваленным проектом масштабных реформ социальной сферы и здравоохранения. Президент Саули Ниинистё поручил кабинету министров продолжить исполнение обязанностей до избрания нового парламента. Помимо реформ важными темами предвыборной борьбы были отношения с Россией и борьба с изменением климата.
Как ожидается, предварительные официальные результаты будут оглашены еще до полуночи.
За места в парламенте Финляндии борются 19 партий
Почти 4,5 миллиона финнов избирают 200 депутатов...
Зеленский про анализы VADA: "Ну, мужики, ну, надо будет - поедем"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский...
Трое украинцев двумя повозками пытались провезти в Беларусь 800 кг сала
В ночь на 13 апреля пограничники пресекли контрабанду 800...
Британский стендап-комик пошутил про инсульт и умер (3)
60-летнему британскому комику Яну Когнито стало плохо во...
Порошенко - Зеленскому: не прячьтесь, не бросайте трубку (22)
Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко...
TOP новостей
Vilniaus vandenys расширит систему самообслуживания (3)
Компания Vilniaus vandenys готовится к расширению системы...
На границе с Польшей и Беларусью идёт вакцинация диких животных (10)
На этой неделе начата весенняя вакцинация диких...
Домашний сервис: сколько стоят услуги домработницы Литве (44)
В Литве уже не первый год работают компании,...
Юозайтис: я не даю жене работать, ее дело - дети (160)
Среди девяти кандидатов в президенты Литвы самое...