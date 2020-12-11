”За изменение американской истории, за демонстрацию того, что сила сопереживания превосходит ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис были названы Time ”Человеком года”, — сообщил журнал.
Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4— TIME (@TIME) December 11, 2020
Time отметил, что каждый президент США, начиная с Франклина Рузвельта, получал звание ”Человек года”, но его никогда еще не присваивали вице-президенту. Камалу Харрис назвали человеком года вместе с Джо Байденом, потому что ”в год грандиозной борьбы за расовую справедливость и одних из самых значимых выборов в истории” их союз несет посыл объединения.
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