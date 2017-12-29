В боях, по данным SOHR, за последние 12 месяцев были убиты почти 3000 военнослужащих армии Башара Асада, а также около 7500 противников режима, преимущественно сторонников террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам".

Число жертв вооруженного конфликта в завершающемся году несколько снизилось по сравнению с 2016 и 2015 годами, когда оно составляло, соответственно, 49 тысяч и 55 тысяч человек.

За семь лет начиная с 2011-го война унесла жизни почти полумиллиона сирийцев.