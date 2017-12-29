В ходе гражданской войны в Сирии в 2017 году погибли, согласно подсчетам правозащитников, около 39 тысяч человек. В это число входят более 2100 детей и почти 1500 женщин, сообщил в четверг, 28 декабря, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).
© Reuters / Scanpix

В боях, по данным SOHR, за последние 12 месяцев были убиты почти 3000 военнослужащих армии Башара Асада, а также около 7500 противников режима, преимущественно сторонников террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам".

Число жертв вооруженного конфликта в завершающемся году несколько снизилось по сравнению с 2016 и 2015 годами, когда оно составляло, соответственно, 49 тысяч и 55 тысяч человек.

За семь лет начиная с 2011-го война унесла жизни почти полумиллиона сирийцев.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставке С-400 (8)

Москва и Анкара подписали кредитное соглашение в...

Пресса Британии: соцсетям грозят санкциями из-за России (5)

В обзоре британских газет: депутаты грозят наказать...

США прокомментировали новые ограничения для России по Договору об открытом небе (2)

Новые ограничения, введенные Вашингтоном в рамках...

За года боевых действий в Сирии за год погибли 39 000 человек (5)

В ходе гражданской войны в Сирии в 2017 году погибли,...

В аэропорту Мальты самолет бизнес-класса врезался в здание

Рано утром в четверг в международном аэропорту Мальты...

TOP новостей

После теста на алкоголизм – запись в истории болезни пациента (50)

Семейный врач - как рабочая лошадь, - сколько на него не...

Часть литовских депутатов променяли парламентскую сессию на поездки (42)

В последний день продленной парламентской сессии, 12...

Суд назвал виновного в деле об убийстве композитора (4)

Три года. Столько времени потребовалось на то, чтобы...

Литве предстоит уменьшить выбросы в атмосферу (5)

Литве к 2020 году предстоит уменьшить выбросы...

Польский туроператор не отказывается от планов расширения в Литве (2)

Крупнейший в Польше организатор путешествий Itaka Holdings,...