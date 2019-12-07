Большинство умерших — дети до пяти лет, у которых не было прививки, передает Meduza.
”Тот факт, что дети умирают от такой болезни, которую легко предотвращает прививка, — это коллективный провал”, — сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
По предварительной оценке ВОЗ, в ноябре 2019 года случаев заболевания корью было в три раза больше, чем в ноябре 2018-го. США в 2019 году зафиксировали самую высокую за 25 лет заболеваемость.
По данным ВОЗ, половина заболеваний корью в 2018 году пришлась на Украину, Либерию, Демократическую Республику Конго, Мадагаскар и Сомали.
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