За прошедшие четыре года правозащитники зафиксировали более 200 случаев нападений и угроз в адрес гражданских активистов, политиков и журналистов из 54 регионов России и Крыма. Об этом говорится в докладе "Апологии протеста", проекта международной правозащитной группы "Агора", опубликованном в пятницу, 21 сентября. Он охватывает период с сентября 2014 до середины сентября 2018 и является продолжением исследования юриста Виталия Черкасова "Титушки в России: новые тенденции в охоте на гражданских активистов".
Больше всего случаев нападений и угроз зафиксировано в Москве (52), Санкт-Петербурге (23) и Краснодарском крае (15). Пять и более фактов отмечено в Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской, Кемеровской областях и Ставропольском крае. Именно эти 10 регионов являются самыми опасные для гражданской активности, заключают правозащитники.
В последние три года число нападений и угроз в адрес активистов росло (2015 год — 21 факт, 2016 — 35, 2017 -77 случаев). При этом с января по середину сентября 2018 года правозащитники зафиксировали рекордное число таких происшествий — более 80. В частности, по массовым акциям 5 мая и 9 сентября у "Апологии протеста" и правозащитной организации "Зона права" находится в производстве 15 дел избитых полицейскими участников мирных митингов.
"Насилие в отношении политических оппонентов становится нормой"
С протестов на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года полиция "с каждой новой массовой акцией все жестче реализует (насилие. — Ред.) на практике", отмечают авторы доклада. По их наблюдению, "насилие в отношении политических оппонентов в России становится нормой, при этом нормой допустимой и разрешенной".
В подтверждение авторы доклада приводят, в частности, слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что "за раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту" (2012 год), а также цитаты из недавнего обращения главы Росгвардии к Алексею Навальному ("Вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали").
Данные для доклада получены из таких источников, как: проекты "Медиазона" и "ОВД-инфо", соцсети, мессенджеры, а также от адвокатов и юристов, сотрудничающих с правозащитными организациями.
За четыре года в РФ зафиксировано более 200 нападений на активистов (3)
С января по середину сентября 2018 года правозащитники...
Глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным и поддержала санкции (1)
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о танцах с...
Порошенко подал в суд на "Би-би-си" из-за статьи о выплате сотен тысяч долларов адвокату Трампа (3)
Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на...
Ангела Меркель проигнорировала Терезу Мэй и подошла к Дале Грибаускайте (5)
Канцлер Германии Ангела Меркель публично оскорбила...
Facebook сократит поддержку Трампа на выборах 2020 года
Представители Facebook заявили, что соцсеть намерена...
TOP новостей
Экономист о ценах в Литве: у нас есть старая серьезная проблема (18)
Попытка снизить цены ни к чему не приводить, поскольку...
Центральная часть Вильнюса закрыта для автомобилей: за нарушения ждут штрафы (1)
Папа римский Франциск прибудет в Литву в выходные,...
Балтийские каникулы Жени. Где самая европейская Европа, и чей кролик? (27)
Из всего увиденного эта Европа – самая европейская....
Погода во время визита папы римского будет неприятной (2)
По словам синоптиков, во время визита папы римского...
В Вильнюсе открылся новый ресторан: шампанское стоит 1490 евро (76)
В Вильнюсе открылся новый ресторан Nineteen18. Это назвали...