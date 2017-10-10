За аварию на АЭС "Фукусима-1" жителям выплатят $4,4 млн

Согласно решению суда, истцы должны получить около 500 млн иен (приблизительно 4,4 млн долларов США), передает The Japan Times. Подобные иски подали в общей сложности 12 тысяч человек, однако последний иск стал самым крупным. Большинство истцов являются жителями префектуры Фукусима, есть среди них и проживающие в префектурах Мияги, Ибараки и Тотиги, сообщает Huffington Post.

Японский суд уже во второй раз признает ответственность государства и TEPCO за аварию шестилетней давности. B сентябре окружной суд города Тиба впервые возложил ответственность за аварию на TEPCO и обязал выплатить компенсации 12 000 человек в размере 376 млн японских иен ($3,3 млн).

В последнем решении суда говорится, что в результате аварии были причинены огромные физические и моральные страдания жителям пострадавшего района. Государство имело возможность предсказать цунами в зоне АЭС и предотвратить случившееся на станции, отмечается в вердикте, который цитирует ТАСС.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. Ей предшествовало мощное землетрясение магнитудой 9,0-9,1, вызвавшее сильное цунами. Из-за удара стихии на электростанции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В двух реакторах расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Произошли взрывы водорода и выброс большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

Жертвами стихии 11 марта 2011 года в Японии стали 15 892 человека. Более 270 тысяч человек лишились крова над головой. В настоящее время на АЭС "Фукусима-1" идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий.