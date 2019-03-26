За 5 лет 219 представителей Национальной гвардии погибли в боях на Донбассе, 812 получили ранения, еще 14 пропали без вести. Об этом в День Национальной гвардии Украины сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
© Sipa / Scanpix

"Немного цифр на первую 5 годовщину Национальная гвардия Украины: 45 тысяч личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тысяч) 34495 участников боевых действий", – написал он.

"1364 отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно, три Героя Украины (посмертно) – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов", – продолжил Шевченко.

Статьи по теме:
Служба безопасности Украины о перебежчике Прозорове: пропил честь офицера, был уволен  (98)
Украинец Павел Гриб приговорен в России к шести годам колонии  (14)

"Всего – 219 погибших в АТО и ООС; 812 раненых и травмированных на войне, 14 пропавших без вести", – констатировал он.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Президент Украины заявил о планах вернуть Крым и Донбасс мирным путем (56)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае...

Украинский православный военный капеллан: "То, что Литва пережила в 1991 году, мы переживаем сейчас" "Верю, что религиозная свобода наступит и в России" (541)

Церковь, которая не со своим народом, обречена на...

Глава МИД Украины: РФ проводила военные учения с "Искандерами" в Крыму и на Донбассе (21)

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что...

Контргибрид Йонас Охман: настоящие сепаратисты – это украинцы. И литовцы (219)

После недавней встречи с президентом США Дональдом...

В мире

Израильская авиация нанесла удар по офису лидера "Хамас" Исмаила Хании (2)

Израильская авиация нанесла в понедельник ракетный...

Bloomberg

Порошенко: РФ будет вынуждена принять решение о введении миротворцев ООН (11)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия...

СМИ: в захвате Крыма участвовал уничтожавший лесных братьев полк ВС РФ (21)

Волонтеры международного разведывательного...

За 5 лет Нацгвардия Украины потеряла на Донбассе более 200 бойцов (8)

За 5 лет 219 представителей Национальной гвардии погибли...

Усы Гитлера – символ зла (3)

Усы щеточкой, которые носил Адольф Гитлер , стали...

TOP новостей

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес: то, что затрагивает Украину, затрагивает Польшу, Литву, Беларусь "Я не исключаю блокады Одессы" (7)

Почему "доктрину Герасимова" не нужно так называть, в...

Варианты, если жители не будут откладывать на пенсию: повышение налогов или пенсионного возраста, 600 000 иммигрантов (56)

С 2018 года в Литве ежегодно на 6 месяцев повышается...

Магия польских цен: литовский окорок – в три раза дешевле (48)

Литовская компания открыла магазин в Польше и продает...

Предложение консерваторов: финансовое наказание для родителей, которые не прививают детей (8)

Литовские консерваторы предлагают не платить "детские"...

Синоптики предупреждают: в Вильнюсе скоро пойдет снег (1)

На странице "Вильнюс вживую" в Twitter жителей литовской...