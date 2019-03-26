"Немного цифр на первую 5 годовщину Национальная гвардия Украины: 45 тысяч личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тысяч) 34495 участников боевых действий", – написал он.
"1364 отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно, три Героя Украины (посмертно) – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов", – продолжил Шевченко.
"Всего – 219 погибших в АТО и ООС; 812 раненых и травмированных на войне, 14 пропавших без вести", – констатировал он.
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