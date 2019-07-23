Авиация Республики Кореи открыла предупредительный огонь в ответ на вторжение российского военного самолета в ее воздушное пространство. Об этом во вторник, 23 июля, сообщило министерство обороны страны. По информации ведомства, он пролетел возле островов Лианкур, расположенных в западной части Японского моря. Речь идет о российском бомбардировщике, подчеркивают южнокорейские СМИ.
Ранее этот же российский самолет наряду с несколькими истребителями без уведомления вторгся в так называемую зону наблюдения за воздушным пространством Южной Кореи, отметили в Сеуле.
В 2013 году Республика Корея заявила о расширении своей зоны идентификации ПВО в южном направлении. Подобный шаг был вызван территориальными притязаниями Сеула в Южно-Китайском море. С тех пор российские и китайские воздушные суда неоднократно нарушали это пространство. Расширенная Южной Кореей зона не является частью ее суверенной территории, однако Сеул хочет, чтобы иностранные самолеты уведомляли о своем появлении в ней.
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