Северная Корея в очередной раз запустила в восточном направлении два неопознанных снаряда. Об этом сообщил утром в пятницу, 16 августа, Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи. По его сведениям, запуск произошел в провинции Канвондо. Представители КНШ подчеркнули, что следят за ситуацией на случай дальнейших пусков и остаются в режиме боеготовности.
Šiaurės Korėjos raketa
© AP / Scanpix

Это уже шестой запуск ракет в КНДР за три недели. Сеул расценивает их как "демонстрацию силы" и связывает с совместными военными маневрами Южной Кореи и США.

КНДР обязалась закрыть ракетный полигон "Сохэ"

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В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ. Он предусматривает полную денуклеаризацию КНДР, но не содержит конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет.

Deutsche Welle
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