Южная Корея согласовала дату новых переговоров с КНДР - 15 января

Ранее на эту дату Сеул предлагал назначить переговоры об участии делегации Севера в Играх. Накануне Yonhap сообщало, что переговоры пройдут в пограничной деревне Пханмунджом - там же, где и 9 января. Сеул пошлет делегацию из трех человек во главе с заместителем министра по объединению.

Предполагается, что стороны в деталях обсудят поездку, размещение граждан КНДР и другие вопросы. В конце следующей недели Международный олимпийский комитет обсудит вопросы участия северокорейских атлетов в Играх на переговорах с участием представителей двух Корей в Лозанне.

9 января в пограничном пункте Пханмунджом состоялись переговоры между представителями КНДР и Южной Кореи, на которых было принято решение о том, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки, состоящую из танцоров и музыкантов. Вопрос участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде пока не решен.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9-го по 25 февраля.