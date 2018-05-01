Южная Корея попросила ООН проверить закрытие ядерного полигона в КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин во вторник, 1 мая, попросил ООН проверить приверженность КНДР денуклеаризации Корейского полуострова. Речь идет об обещании северокорейского лидера Ким Чен Ына закрыть крупнейший испытательный полигон ядерного оружия Пунгери. Соответствующая договоренность была достигнута в конце апреля на межкорейском саммите.
Просьба Мун Чже Ина прозвучала во время 30-минутного телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Республики Корея. Глава государства попросил, чтобы международная организация проследила за выполнением достигнутой на межкорейском саммите договоренности с Ким Чен Ыном о том, чтобы сделать демилитаризованную зону на границе двух стран по-настоящему мирной.
Как сообщило ранее японское агентство Kyodo, власти КНДР планируют окончательно закрыть ядерный полигон Пхунгери до встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
О демонтаже полигона Пхеньян и Сеул договорились 27 апреля на межкорейском саммите. Закрыть полигон Северная Корея обязалась до конца мая. Процесс демонтажа будет публичным. При этом лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал пригласить на журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за закрытием полигона.
Еще в преддверии межкорейского саммита Ким Чен Ын сообщил о прекращении ядерных испытаний в КНДР.
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