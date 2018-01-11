Министр юстиции страны заявил, что виртуальные валюты вызывают у правительства "серьезную озабоченность".
На этой неделе на нескольких криптовалютных биржах в Сеуле прошли проверки в ходе расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов.
Биткоин и другие криптовалюты потеряли в четверг около 10% своей стоимости, биткоин подешевел до 13 тысяч долларов, но сложно судить, насколько тесно это связано с событиями в Южной Корее.
Учитывая низкий уровень торговли и относительно небольшое количество людей, владеющих виртуальными валютами, резкие колебания котировок криптовалют стали нормой, напоминают эксперты.
Проверки
Криповалюты, такие как биткоин, значительно выросли в цене за последний год, что привело к огромному спросу на них.
Это вызвало опасения, что некоторые неопытные инвесторы, пытаясь "оседлать волну", впадут в зависимость от рынка.
"Существуют серьезные опасения по поводу виртуальных валют, и министерство юстиции готовит законопроект о запрете торговли криптовалютами на биржах", - сказал министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги.
Биткоин стоит уже 15 тысяч долларов, но это ненадолго
"Вчера налоговые чиновники попросили нас предоставить им документы", - сказал агентству Рейтер официальный представитель биржи на условиях анонимности.
Правительство еще в декабре предупреждало, что будет более пристально следить за происходящим на биржах, в том числе с целью ограничения анонимной торговли.
В рамках кампании по ужесточению контроля за рынком криптовалют власти провели масштабные проверки на второй по величине в Южной Корее бирже виртуальной валюты Битумб.
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