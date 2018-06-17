Южная Корея и США на предстоящей неделе объявят о приостановке совместных крупномасштабных военных учений, но с оговоркой, что они возобновятся, если Северная Корея нарушит обещание денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило в воскресенье, 17 июня, южнокорейское информационное агентство Ренхап со ссылкой на правительственный источник.
По словам собеседника агентства, приостановлены будут лишь крупные совместные, но не рядовые плановые маневры.
Президент США Дональд Трамп застал врасплох официальных лиц в Сеуле и Вашингтон, когда после саммита с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня пообещал прекратить военные учения.
Южная Корея и США приостановят крупные совместные маневры
О приостановке совместных военных учений Вашингтон и...
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