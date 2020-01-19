Юристы Трампа назвали незаконной процедуру импичмента

Статьи импичмента, одобренные Палатой представителей, являются "неконституционными и опасными", заявили в команде защиты Трампа.
D. Trumpas
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Юристы Дональда Трампа в субботу, 19 января, обвинили демократов в "незаконной" попытке отменить результаты президентских выборов 2016 года. Команда защиты президента США объявила, что статьи импичмента, которые одобрила Палата представителей, являются "неконституционными и опасными".

По мнению юристов, процедура импичмента - это "опасная атака на право американского народа свободно избирать президента". Стремление добиться импичмента Трампа - это "попытка вмешательства в президентские выборы 2020 года", утверждается в заявлении юристов Пэта Сиполоуни и Джея Секьюлоу.

Трамп отверг обвинения

Разбирательство в отношении Трампа будет вестись по двум статьям: "о злоупотреблении властью" - в связи с его просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование против одного из главных соперников на предстоящих президентских выборах - Джо Байдена - и о "препятствовании расследованию Конгресса" из-за попыток помещать даче показаний, а также заблокировать доступ к ряду запрашивавшихся демократами документов.

Трамп отверг оба пункта обвинения. В статьях обвинения нет указания на какое-либо преступление или нарушение законодательства, что делает их недействительными с точки зрения конституции, утверждается в заявлении юристов.

Рассмотрение обвинений в Сенате

Рассмотрение конкретных обвинений против Дональда Трампа начнется в Сенате во вторник, 21 января. Для объявления импичмента Трампу необходимо, чтобы это решение поддержали две трети сенаторов. Эксперты считают это маловероятным, поскольку в Сенате большинство принадлежит республиканцам.

За всю историю США это третий случай процедуры импичмента президента.

Deutsche Welle

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