В свидетельских показаниях конгрессу Коэн также сказал, что Трамп занимался планами строительства небоскреба в Москве даже во время своей президентской кампании.

В своих показаниях Коэн назвал Трампа расистом и мошенником.

"Мне стыдно за свою слабость и неуместную лояльность, за то, что я совершил для Трампа в попытке защитить и продвинуть его. Мне стыдно за то, что я решил принять участие в сокрытии противозаконных действий Трампа вместо того, чтобы прислушаться к своей совести. Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист. Он жулик. И мошенник", — заявил Майкл Коэн под присягой членам комитета по надзору палаты представителей конгресса США.

"Страна видела, как он обхаживает сторонников превосходства белой нации и фанатиков. Вы слышали, как он называл иностранные государства вонючими дырами, — продолжил Коэн.- В частной жизни он еще хуже".

Президент Трамп уже заявил, что Коэн лжет.

Президент США, находящийся во Вьетнаме, нашел время, чтобы отвлечься переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и раскритиковать в "Твиттере" своего бывшего помощника.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019

"Майкл Коэн был одним из многих юристов, которые меня представляли (к сожалению). У него были и другие клиенты. Он только что был лишен адвокатского звания Верховным судом за ложь и мошенничество. Он совершал плохие поступки, не имеющие отношения к Трампу. Он лжет, чтобы сократить свой срок в тюрьме. Нечестный юрист!" — написал в Дональд Трамп в "Твиттере".

Коэн о Трамп-тауэр в Москве

Майкл Коэн сказал, что Трамп знал о планах строительства Трамп-тауэр в Москве и руководил ими, при этом публично заявляя, что у него нет деловых связей в России.

"Он лгал об этом, потому что совершенно не ожидал, что победит на выборах. Он также лгал об этом, потому что он должен был заработать сотни миллионов долларов", — сказал Коэн.

Однако в 2017 году Коэн заявлял конгрессу, что попытки построить небоскреб в Москве прекратились к январю 2016 года.

Но с тех пор он признал, что переговоры фактически продолжались до июня 2016 года (разгар предвыборной кампании), хотя проект в конечном итоге не был реализован.

Коэн также добавил, что его предыдущие ложные заявления в Конгрессе были "проверены и отредактированы" адвокатами Трампа.

Что еще Коэн сказал о России

Коэн также отметил в своих показаниях, что, вопреки неоднократным заявлениям Трампа, он заранее знал о встрече в Трамп-тауэр на Манхэттене между его помощниками и юристом из России, обещавшей предоставить "грязь" о Хиллари Клинтон.

Коэн рассказал, что сын Трампа Дональд Трамп-младший подошел сзади к столу отца и тихо сказал ему: "К встрече все готово".

Трамп, как сказал Коэн, ответил: "Хорошо, дай мне знать".

Коэн также под присягой заявил, что у него нет прямых доказательств того, что Трамп или представители его кампании вступили в сговор с Россией.

"У меня их нет, — сказал он. — Я хочу, чтобы это было ясно. Но у меня есть подозрения".

"Президент называл меня крысой. Меня зовут Майкл Дин Коэн", — сказал на слушаниях бывший юрист Трампа. Он отметил, что на слушания он пришел в том числе и для того, чтобы извиниться перед своей семьей и перед американским народом за то, что ранее лгал конгрессу и прикрывал своего босса.

Майкл Коэн сказал, что сожалеет о том дне, когда сказал "да" своему боссу.

Бывший юрист, на днях лишенный адвокатского звания решением Верховного суда, отметил, что в 2007 году, когда он согласился работать на Дональда Трампа, он не мог представить себе что тот однажды будет баллотироваться на пост президента, как сказал Коэн, ведя кампанию на платформе ненависти и нетерпимости, и что он в итоге победит.

"После сегодняшних слушаний мы продолжим собирать документы и показания в нашем поиске правды, — заявил председатель комитета по надзору и правительственной реформе нижней палаты конгресса США демократ Элайджа Каммингс. — Показания Коэна — это начало процесса, не завершение. Дни, когда этот комитет защищал президента любой ценой, прошли".

Майкл Коэн сейчас повсюду на американских экранах, сообщает Си-эн-эн. Его показания транслируют все крупные телекомпании, в том числе и кабельные.

Эй-би-си, Си-би-эс и Эн-би-си, также как и Си-эн-эн, транслируют слушания в прямом эфире и продолжат трансляцию и обсуждение еще несколько часов, как сообщают представители телекомпаний.

Это означает, что показания Коэна услышит огромная аудитория, вероятно, это будут десятки миллионов человек, сообщает на своем сайте Си-эн-эн.

52-летний Коэн должен начать отбывать трехлетний тюремный срок в мае в связи с нарушением правил финансирования избирательной кампании — тайной незаконной выплатой денег одной из предполагаемых любовниц Трампа, а также уклонением от уплаты налогов и ложью конгрессу.