В свидетельских показаниях конгрессу Коэн также сказал, что Трамп занимался планами строительства небоскреба в Москве даже во время своей президентской кампании.

В своих показаниях Коэн назвал Трампа расистом и мошенником.

"Мне стыдно за свою слабость и неуместную лояльность, за то, что я совершил для Трампа в попытке защитить и продвинуть его. Мне стыдно за то, что я решил принять участие в сокрытии противозаконных действий Трампа вместо того, чтобы прислушаться к своей совести. Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист. Он жулик. И мошенник", — заявил Майкл Коэн под присягой членам комитета по надзору палаты представителей конгресса США.

"Страна видела, как он обхаживает сторонников превосходства белой нации и фанатиков. Вы слышали, как он называл иностранные государства вонючими дырами, — продолжил Коэн.- В частной жизни он еще хуже".

Президент Трамп уже заявил, что Коэн лжет.

Президент США, находящийся во Вьетнаме, нашел время, чтобы отвлечься переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и раскритиковать в "Твиттере" своего бывшего помощника.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019