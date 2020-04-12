Юрист основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - Стелла Моррис - подала апелляционную жалобу с требованием на время освободить его из британской тюрьмы, заявив, что ее подзащитному грозит повышенный риск заражения коронавирусом. Об этом вечером в субботу, 11 апреля, сообщило британское агентство Press Association.

Ассанж вот уже год с того момента, как покинул посольство Эвадорора, содержится в лондонской тюрьме Белмарш, где действует максимально строгий режим. В этой связи у стороны защиты существуют опасения относительно состояния его здоровья. "Он находится в изоляции 23 часа в сутки, и все посещения прекратились", - указала Моррис.

По словам адвоката, если 18 мая - когда должны возобновиться слушания по его делу - Ассанжу придется давать показания по видеосвязи, он может подвергнуться риску заражения вирусом нового типа, поскольку будет вынужден перейти из своей камеры в специальное помещение, оборудованное средствами съемки. Для этого основателю WikiLeaks придется пройти через всю тюрьму.

Власти США намерены предъявить Ассанжу 17 обвинений в нарушении Закона о шпионаже и одно - в заговоре с целью совершения хакерской атаки для кражи тысяч секретных дипломатических и военных документов.

Ассанж мог состоять в связи со своей защитницей

Между тем агентство Press Association со ссылкой на документы суда сообщило, что Джулиан Ассанж и Стелла Моррис состояли в отношениях с 2015 года. В период нахождения австралийского журналиста в посольстве Эквадора в Лондоне у него появились на свет двое детей - Габриэль (3 лет) и Макс (1 год). При этом агентство не уточняет, не может ли этот факт привести к конфликту интересов в ходе слушаний.

Лондонский суд 25 марта отказался временно освободить основателя WikiLeaks в связи с пандемией. Судья заметила, что в тюрьме нет случаев заболевания COVID-19, и напомнила, что рекомендации правительства пока не предусматривают автоматического освобождения заключенных.

Между тем, как пишет Press Association, в настоящее время в этой тюрьме уже отмечены случаи инфицирования коронавирусом и один заключенный уже умер от вызываемого им легочного заболевания.

Основатель Wikileaks впервые был арестован в 2010 году

Британская полиция арестовала Ассанжа по запросу Швеции, которая хотела допросить его в связи с обвинениями со стороны двух женщин в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж отказался ехать в Стокгольм, где был выдан ордер на его арест, заявив, что опасается экстрадиции или незаконной выдачи в Соединенные Штаты. Но в 2012 году он не явился в суд Великобритании, где должен был быть рассмотрен вопрос о его экстрадиции, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и провел там семь лет.

В апреле 2019 года суд признал Ассанжа виновным в неявке на заседание семилетней давности, и тогда власти Эквадора позволили британской полиции зайти в посольство и арестовать его. Основателя Wikileaks отправили в тюрьму строгого режима на 50 недель. Швеция тем временем закрыла дело в отношении Ассанжа.

Судебный процесс об экстрадиции в США продлится несколько месяцев

В течение недели стороны должны были представить свои вступительные аргументы, после этого слушания были прерваны до 18 мая, когда должны быть оглашены доказательства обеих сторон. Далее, скорее всего, последует апелляция проигравшего участника процесса. Наблюдатели отмечают, что судебный процесс продолжается после выхода Великобритании из Евросоюза, когда страна стремится заключить торговую сделку в новом качестве с США.

Заседание суда проходит при активных протестах сторонников Джулиана Ассанжа. Они начали свои выступления еще накануне открытия процесса. Среди них были замечены дизайнер Вивьен Вествуд, музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, актриса Сэйди Фрост.