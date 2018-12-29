С 2019 года Румыния будет председательствовать в Совете Евросоюза. По мнению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, Бухарест не до конца понимает, что значит возглавлять страны ЕС.
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В преддверии предстоящего с 1 января шестимесячного председательства Румынии в Совете ЕС председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер усомнился в способности властей этой страны руководить Евросоюзом. "Я полагаю, что правительство Румынии еще не в полной мере осознало, что означает возглавлять страны ЕС", — заявил Юнкер в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в субботу, 29 декабря.

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Признав, что Румыния "технически хорошо подготовлена" к председательству в Евросоюзе, он отметил, что для "осмотрительных действий" Бухареста требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других. "И здесь у меня имеются некоторые сомнения", — добавил глава Еврокомиссии.

С июля 2018 года Совет ЕС возглавляла Австрия, сменив в порядке ротации Болгарию. Во второй половине 2019 года председателем станет Финляндия, а после нее — Хорватия и Германия (в 2020 году).

Летом 2016 года Великобритания отказалась от председательства в Совете в связи с планируемым выходом страны из Евросоюза, после чего очередность была пересмотрена. Все страны фактически заступают на пост председателя Совета ЕС на полгода раньше первоначального плана.

Deutsche Welle
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